Sci alpino oggi, Olimpiadi 2026: orari combinata a squadre maschile, tv, streaming, pettorali di partenza

Le medaglie delle due prove regine sono state assegnate e l’Italia ha già raccolto grandi soddisfazioni. Le Olimpiadi di Milano Cortina si preparano a vivere il momento di uno storico debutto: si torna in pista per il Team Combined maschile, gara che inizierà alle 10:30, per la discesa libera, e proseguirà alle 14:00, per la manche di slalom speciale.

Il nuovo format prende il posto della vecchia combinata alpina. Ogni squadra è composta da due atleti: uno disputa la prova di discesa libera, mentre l’altro si cimenta nella manche di slalom e la classifica si determina sulla base della somma dei tempi. A Pechino, nell’Alpine Combined l’austriaco Johannes Strolz aveva vinto l’oro davanti al norvegese Aleksander Aamodt Kilde e al canadese James Crawford.

Il precedente più recente risale ai Campionati Mondiali 2025 di Saalbach Hinterglemm con il successo del team svizzero formato da Franjo Von Allmen, neocampione olimpico nella discesa della Stelvio, e dal connazionale Loic Meillard. Saranno al via ventuno coppie in rappresentanza di nove paesi.

L’Italia schiera quattro coppie per provare a puntare in alto, le attenzioni maggiori si concentrano, senza dubbio sul duo Giovanni Franzoni-Alex Vinatzer. Gli altri tre tandem saranno formati da Dominik Paris e Tommaso Sala, da Florian Schieder e Tobias Kastlunger, da Mattia Casse e Tommaso Saccardi. Difficile sbilanciarsi in sede di pronostico su un format nuovo, ma la coppia elvetica Marco Odermatt-Loic Meillard sembra avere tutte le carte in regola per puntare all’oro.

Come seguire gli eventi in tv? Rai 2 trasmetterà in diretta la manche di discesa libera e quella di slalom del Team Combined maschile. In streaming sarà possibile seguire le due prove su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO MAX e DAZN. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 10.30 Discesa libera maschile Team Combined Bormio (Italia) – Diretta tv Rai 2

Ore 14.00 Slalom speciale maschile Team Combined Bormio (Italia) – Diretta tv Rai 2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO MAX

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA LIBERA TEAM COMBINED MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 SUI – Switzerland 4

512038 ROGENTIN Stefan 1994 23/14

512353 ITEN Matthias 1999 26/49

2 CZE – Czechia

151238 ZABYSTRAN Jan 1998 54/40

151425 MULLER Marek 2004 -/471

3 GER – Germany

202762 JOCHER Simon 1996 29/50

202451 STRASSER Linus 1992 12/14

4 FRA – France 2

194167 MUZATON Maxence 1990 10/24

6190543 RASSAT Paco 1998 6/1

5 FRA – France 3

6190179 ALPHAND Nils 1996 14/20

6190558 AMIEZ Steven 1998 15/19

6 AUT – Austria 3

53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 16/16

54320 SCHWARZ Marco 1995 27/16

7 SUI – Switzerland 1

512269 ODERMATT Marco 1997 1/1

512182 MEILLARD Loic 1996 7/1

8 ITA – Italy 4

6291625 SCHIEDER Florian 1995 5/21

6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 38/43

9 ITA – Italy 1

6293831 FRANZONI Giovanni 2001 4/11

6293171 VINATZER Alex 1999 13/17

10 AUT – Austria 1

53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 6/13

54063 FELLER Manuel 1992 9/8

11 FRA – France 1

194858 ALLEGRE Nils 1994 7/12

6190403 NOEL Clement 1997 3/1

12 ITA – Italy 2

291459 PARIS Dominik 1989 3/6

6291574 SALA Tommaso 1995 19/23

13 SUI – Switzerland 3

512408 MONNEY Alexis 2000 11/4

511996 YULE Daniel 1993 21/17

14 SUI – Switzerland 2

512471 von ALLMEN Franjo 2001 2/1

512203 NEF Tanguy 1996 10/13

15 ITA – Italy 3

990081 CASSE Mattia 1990 9/23

6293764 SACCARDI Tommaso 2001 60/82

16 FIN – Finland

180877 LEHTO Elian 2000 16/41

180919 HALLBERG Eduard 2003 8/11

17 USA – United States of America

6532123 NEGOMIR Kyle 1998 28/57

6532084 RADAMUS River 1998 -/431

18 AUT – Austria 2

54371 BABINSKY Stefan 1996 26/27

54444 GSTREIN Fabio 1997 14/15

19 AUT – Austria 4

54445 HAASER Raphael 1997 35/78

54170 MATT Michael 1993 18/29

20 NOR – Norway 1

422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 19/19

422732 McGRATH Atle Lie 2000 1/1

21 NOR – Norway 2

422851 SELLAEG Simen 2003 -/96

422507 HAUGAN Timon 1996 4/1