Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 9 febbraio, tv, programma, streaming

Una pattinata dopo l’altra, un colpo di stecca in successione a quello dopo. Il torneo di hockey ghiaccio femminile entra sempre di più nel vivo alle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina.

Gruppo A e Gruppo B stanno per arrivare alla loro stretta conclusiva, in questo lunedì 9 febbraio che potrà definire al meglio le gerarchie per la pool delle teste di serie e i nomi delle tre formazioni che faranno compagnia alle “Big” nei quarti di finale.

Tre le partite in agenda: alle 12.10 torna in campo l’Italia, pronta a fronteggiare il Giappone, in un vero e proprio spareggio per capire chi fra le azzurre e le nipponiche avrà concrete chance di proseguire il suo cammino a Cinque Cerchi. Successivamente, sempre nel Gruppo B ma questa volta alle 16.40, uno sbilanciatissimo Germania-Francia, con le teutoniche pronte ad azzannare le transalpine per andare anche loro a strappare un pass per la seconda fase. Infine alle 20.40 la terza discesa in pista di Team USA, le marziane americane questa volta fronteggeranno la Svizzera nel Gruppo A, con volontà di dare ancora dimostrazione di tutta la loro forza, come fatto vedere con Cechia (5-1) e Finlandia (5-0).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (lunedì 9 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max. La gara dell’Italia inoltre sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e in streaming sia Rai Play, sia su Eurosport 2 sia su DAZN, con queste ultime due piattaforme che faranno vedere anche Svizzera-USA in serata. OA Sport vi fornirà la Diretta Live Testuale del match delle azzurre.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI

Sabato 7 febbraio



Ore 12.10 Italia-Giappone (Gruppo B) – Diretta tv su Rai Sport

Ore 16.40 Francia-Germania (Gruppo B)

Ore 20.40 Svizzera-USA (Gruppo A)

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per il match dell’Italia contro il Giappone

Diretta streaming: tutte le partite su Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati, Eurosport 2 e DAZN trasmetteranno per gli abbonati sia Italia-Giappone sia Svizzera-USA. Rai Play trasmetterà gratuitamente la gara Italia-Svezia.

Diretta testuale: OA Sport per la partita Italia-Giappone