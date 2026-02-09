Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 9 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Dalle 19:00 anche il salto con gli sci maschile avrà l’inizio del suo spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Inizia oggi un viaggio che non è particolarmente presente all’interno della Coppa del Mondo, perché il trampolino piccolo di rado è utilizzato nelle gare stagionali. Per questo il programma di oggi potrebbe riservare varie sorprese in quel di Predazzo.

Potrebbe essere in sostanza molto, molto più aperta del previsto la gara: Domen Prevc non è, e non sarà, l’unico candidato alla vittoria finale. Ci sarà lotta, e negli ultimi allenamenti il tedesco Philipp Raimund ha dimostrato di avere le sue chance per ben interpretare questo trampolino, che riscopriamo in una versione rinnovata rispetto a vent’anni fa (e ad altre sue comparse più vicine temporalmente ai giorni nostri).

In scena vanno anche tre italiani, che cercheranno perlomeno di agguantare un posto nella seconda serie. Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon sono semplicemente chiamati, in un tempo che per il salto azzurro non è di sicuro facile per tantissimi motivi già a lungo esplicati, a cercare di rendere un po’ tricolore le Olimpiadi di casa. Non si chiedono le medaglie, basta dare il massimo.

La gara maschile dal trampolino piccolo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 partirà alle ore 19:00. RaiSport potrebbe trasmettere la gara in diretta tv, ma la programmazione è definita al momento dall’emittente, che in contemporanea potrebbe avere altre scelte di precedenza. Diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI OGGI ALLE OLIMPIADI

Lunedì 9 febbraio

Ore 18:00 Salto di prova trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)

Ore 19:00 Prima serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su RaiSport (salvo diverse esigenze di programmazione)

Ore 20:12 Seconda serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su RaiSport (salvo diverse esigenze di progammazione)

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA GARA TRAMPOLINO PICCOLO MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 MILESI Enzo FRA

2 PALOSAARI Vilho FIN

3 CHERVET Jules FRA

4 IPCIOGLU Fatih Arda TUR

5 CACINA Daniel Andrei ROU

6 VAGUL Kaimar EST

7 BEDIR Muhammed Ali TUR

8 SPULBER Mihnea Alexandru ROU

9 SONG Qiwu CHN

10 CECON Francesco ITA

11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN

12 KALINICHENKO Vitaliy UKR

13 FRANTZ Tate USA

14 MARUSIAK Yevhen UKR

15 KAPUSTIK Hektor SVK

16 BRESADOLA Giovanni ITA

17 TRUNZ Felix SUI

18 INSAM Alex ITA

19 VASSILYEV Danil KAZ

20 MIZERNYKH Ilya KAZ

21 KOUDELKA Roman CZE

22 BICKNER Kevin USA

23 WASEK Pawel POL

24 HAUSWIRTH Sandro SUI

25 AIGRO Artti EST

26 AALTO Antti FIN

27 WELLINGER Andreas GER

28 KYTOESAHO Niko FIN

29 COLBY Jason USA

30 STOCH Kamil POL

31 DESCHWANDEN Gregor SUI

32 PASCHKE Pius GER

33 ZAJC Timi SLO

34 FOUBERT Valentin FRA

35 FORFANG Johann Andre NOR

36 NAKAMURA Naoki JPN

37 LINDVIK Marius NOR

38 TOMASIAK Kacper POL

39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL

40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR

41 KRAFT Stefan AUT

42 EMBACHER Stephan AUT

43 HOFFMANN Felix GER

44 HOERL Jan AUT

45 RAIMUND Philipp GER

46 TSCHOFENIG Daniel AUT

47 LANISEK Anze SLO

48 NIKAIDO Ren JPN

49 KOBAYASHI Ryoyu JPN

50 PREVC Domen SLO