Salto con gli sci oggi, Olimpiadi 2026: orari 9 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Dalle 19:00 anche il salto con gli sci maschile avrà l’inizio del suo spazio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Inizia oggi un viaggio che non è particolarmente presente all’interno della Coppa del Mondo, perché il trampolino piccolo di rado è utilizzato nelle gare stagionali. Per questo il programma di oggi potrebbe riservare varie sorprese in quel di Predazzo.
Potrebbe essere in sostanza molto, molto più aperta del previsto la gara: Domen Prevc non è, e non sarà, l’unico candidato alla vittoria finale. Ci sarà lotta, e negli ultimi allenamenti il tedesco Philipp Raimund ha dimostrato di avere le sue chance per ben interpretare questo trampolino, che riscopriamo in una versione rinnovata rispetto a vent’anni fa (e ad altre sue comparse più vicine temporalmente ai giorni nostri).
In scena vanno anche tre italiani, che cercheranno perlomeno di agguantare un posto nella seconda serie. Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon sono semplicemente chiamati, in un tempo che per il salto azzurro non è di sicuro facile per tantissimi motivi già a lungo esplicati, a cercare di rendere un po’ tricolore le Olimpiadi di casa. Non si chiedono le medaglie, basta dare il massimo.
La gara maschile dal trampolino piccolo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 partirà alle ore 19:00. RaiSport potrebbe trasmettere la gara in diretta tv, ma la programmazione è definita al momento dall’emittente, che in contemporanea potrebbe avere altre scelte di precedenza. Diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
A CHE ORA IL SALTO CON GLI SCI OGGI ALLE OLIMPIADI
Lunedì 9 febbraio
Ore 18:00 Salto di prova trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia)
Ore 19:00 Prima serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su RaiSport (salvo diverse esigenze di programmazione)
Ore 20:12 Seconda serie trampolino piccolo femminile a Predazzo (Italia) – Diretta tv su RaiSport (salvo diverse esigenze di progammazione)
PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.
Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, RaiPlay
Diretta testuale: OA Sport
PETTORALI DI PARTENZA GARA TRAMPOLINO PICCOLO MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 MILESI Enzo FRA
2 PALOSAARI Vilho FIN
3 CHERVET Jules FRA
4 IPCIOGLU Fatih Arda TUR
5 CACINA Daniel Andrei ROU
6 VAGUL Kaimar EST
7 BEDIR Muhammed Ali TUR
8 SPULBER Mihnea Alexandru ROU
9 SONG Qiwu CHN
10 CECON Francesco ITA
11 BOYD-CLOWES Mackenzie CAN
12 KALINICHENKO Vitaliy UKR
13 FRANTZ Tate USA
14 MARUSIAK Yevhen UKR
15 KAPUSTIK Hektor SVK
16 BRESADOLA Giovanni ITA
17 TRUNZ Felix SUI
18 INSAM Alex ITA
19 VASSILYEV Danil KAZ
20 MIZERNYKH Ilya KAZ
21 KOUDELKA Roman CZE
22 BICKNER Kevin USA
23 WASEK Pawel POL
24 HAUSWIRTH Sandro SUI
25 AIGRO Artti EST
26 AALTO Antti FIN
27 WELLINGER Andreas GER
28 KYTOESAHO Niko FIN
29 COLBY Jason USA
30 STOCH Kamil POL
31 DESCHWANDEN Gregor SUI
32 PASCHKE Pius GER
33 ZAJC Timi SLO
34 FOUBERT Valentin FRA
35 FORFANG Johann Andre NOR
36 NAKAMURA Naoki JPN
37 LINDVIK Marius NOR
38 TOMASIAK Kacper POL
39 ZOGRAFSKI Vladimir BUL
40 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR
41 KRAFT Stefan AUT
42 EMBACHER Stephan AUT
43 HOFFMANN Felix GER
44 HOERL Jan AUT
45 RAIMUND Philipp GER
46 TSCHOFENIG Daniel AUT
47 LANISEK Anze SLO
48 NIKAIDO Ren JPN
49 KOBAYASHI Ryoyu JPN
50 PREVC Domen SLO