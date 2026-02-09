Milano Cortina 2026OlimpiadiSnowboard
Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 9 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Entrano nel vivo le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra le tante specialità in scena in questi giorni non può di certo mancare lo snowboard. Dopo la finale del Big Air maschile, e quella del PGS sia uomini che donne ieri, oggi spazio al Big Air al femminile.
Ieri ci sono state le qualifiche, che hanno visto purtroppo essere eliminata la nostra Marilù Poluzzi. Non mancherà però lo spettacolo: Mia Brookes, Mari Fukada, Anna Gasser, grandi stelle a caccia del titolo a Cinque Cerchi.
Come vedere lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina in tv e streaming? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai Sport dalle 19.45, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO Max, Tim Vision, Amazon Prime Video. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara per non perdere neanche un aggiornamento.
PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026
Lunedì 9 febbraio
19:30 Big air donne Finale Manche 1
19:53 Big air donne Finale Manche 2
20:17 Big air donne Finale Manche 3
DOVE VEDERE LO SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport dalle 19.45
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, dalle 19.25 su Eurosport 2, HBO Max, Amazon Prime Video, Tim Vision
Diretta Live testuale: OA Sport