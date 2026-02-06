Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist seconda prova discesa femminile Cortina 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
Dalle ore 11.30 di sabato 7 febbraio, in contemporanea con la gara maschile che assegnerà le prime medaglie dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, andrà in scena sull’Olympia delle Tofane la seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera femminile. Dopo la cancellazione dell’allenamento del giovedì causa maltempo, sono rimasti infatti due training ufficiali da disputare prima della competizione vera e propria.
In realtà la prova di sabato sarà forse l’unica realmente indicativa, perché la prima sessione di training è stata anomala (diverse pause tecniche e approccio molto conservativo per tante big) dopo la tanta neve caduta nei giorni scorsi in quel di Cortina d’Ampezzo. Oltre alla fuoriclasse americana Lindsey Vonn, c’è grande attesa ovviamente per le sei azzurre iscritte all’ultima prova sulla pista ampezzana: Nicol Delago, Laura Pirovano, Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, il palinsesto tv e streaming della seconda prova cronometrata di discesa femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 11.30 Seconda prova discesa femminile a Cortina d’Ampezzo
PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 Ariane Raedler AUT
2 Nicol Delago ITA
3 Ilka Stuhec SLO
4 Marte Monsen NOR
5 Nina Ortlieb AUT
6 Laura Pirovano ITA
7 Breezy Johnson USA
8 Ester Ledecka CZE
9 Kajsa Vickhoff Lie NOR
10 Emma Aicher GER
11 Kira Weidle-Winkelmann GER
12 Cornelia Huetter AUT
13 Sofia Goggia ITA
14 Mirjam Puchner AUT
15 Lindsey Vonn USA
16 Jacqueline Wiles USA
17 Federica Brignone ITA
18 Romane Miradoli FRA
19 Corinne Suter SUI
20 Jasmine Flury SUI
21 Alice Robinson NZL
22 Malorie Blanc SUI
23 Elena Curtoni ITA
24 Janine Schmitt SUI
25 Isabella Wright USA
26 Keely Cashman USA
27 Laura Gauche FRA
28 Delia Durrer SUI
29 Nadia Delago ITA
30 Valerie Grenier CAN
31 Julia Pleshkova AIN
32 Rosa Pohjolainen FIN
33 Camille Cerutti FRA
34 Elvedina Muzaferija BIH
35 Jordina Caminal Santure AND
36 Cande Moreno AND
37 Barbora Novakova CZE
38 Elisa Maria Negri CZE
39 Cassidy Gray CAN
40 Matilde Schwencke CHI
41 Mary Bocock USA
42 Nicole Begue ARG
43 Alena Labastova CZE
44 Katarina Srobova SVK
45 Anastasiia Shepilenko UKR
46 Rebeka Jancova SVK