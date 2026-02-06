Startlist seconda prova discesa femminile Cortina 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Dalle ore 11.30 di sabato 7 febbraio, in contemporanea con la gara maschile che assegnerà le prime medaglie dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, andrà in scena sull’Olympia delle Tofane la seconda e ultima prova cronometrata della discesa libera femminile. Dopo la cancellazione dell’allenamento del giovedì causa maltempo, sono rimasti infatti due training ufficiali da disputare prima della competizione vera e propria.

In realtà la prova di sabato sarà forse l’unica realmente indicativa, perché la prima sessione di training è stata anomala (diverse pause tecniche e approccio molto conservativo per tante big) dopo la tanta neve caduta nei giorni scorsi in quel di Cortina d’Ampezzo. Oltre alla fuoriclasse americana Lindsey Vonn, c’è grande attesa ovviamente per le sei azzurre iscritte all’ultima prova sulla pista ampezzana: Nicol Delago, Laura Pirovano, Sofia Goggia, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, il palinsesto tv e streaming della seconda prova cronometrata di discesa femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 11.30 Seconda prova discesa femminile a Cortina d’Ampezzo

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 Ariane Raedler AUT

2 Nicol Delago ITA

3 Ilka Stuhec SLO

4 Marte Monsen NOR

5 Nina Ortlieb AUT

6 Laura Pirovano ITA

7 Breezy Johnson USA

8 Ester Ledecka CZE

9 Kajsa Vickhoff Lie NOR

10 Emma Aicher GER

11 Kira Weidle-Winkelmann GER

12 Cornelia Huetter AUT

13 Sofia Goggia ITA

14 Mirjam Puchner AUT

15 Lindsey Vonn USA

16 Jacqueline Wiles USA

17 Federica Brignone ITA

18 Romane Miradoli FRA

19 Corinne Suter SUI

20 Jasmine Flury SUI

21 Alice Robinson NZL

22 Malorie Blanc SUI

23 Elena Curtoni ITA

24 Janine Schmitt SUI

25 Isabella Wright USA

26 Keely Cashman USA

27 Laura Gauche FRA

28 Delia Durrer SUI

29 Nadia Delago ITA

30 Valerie Grenier CAN

31 Julia Pleshkova AIN

32 Rosa Pohjolainen FIN

33 Camille Cerutti FRA

34 Elvedina Muzaferija BIH

35 Jordina Caminal Santure AND

36 Cande Moreno AND

37 Barbora Novakova CZE

38 Elisa Maria Negri CZE

39 Cassidy Gray CAN

40 Matilde Schwencke CHI

41 Mary Bocock USA

42 Nicole Begue ARG

43 Alena Labastova CZE

44 Katarina Srobova SVK

45 Anastasiia Shepilenko UKR

46 Rebeka Jancova SVK