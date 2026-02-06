Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Federica Brignone nella seconda prova di discesa a Cortina: n. di pettorale, orario, tv
Federica Brignone sarà una delle osservate speciali sabato 7 febbraio a partire dalle ore 11.30 in occasione della seconda prova cronometrata di discesa femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In seguito alla cancellazione causa maltempo del training di giovedì, quello di domani sarà forse l’unico vero banco di prova sull’Olympia delle Tofane in vista della gara di domenica che assegnerà le medaglie a cinque cerchi.
La vincitrice della classifica generale della Coppa del Mondo 2024-2025, reduce come sappiamo da un lungo percorso di recupero dal grave infortunio rimediato lo scorso aprile ai Campionati Italiani in Val di Fassa, deciderà proprio al termine della seconda prova cronometrata se si cimenterà anche nelle specialità veloci (magari solo il superG) o se punterà tutto sullo slalom gigante in questa edizione olimpica a Cortina.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, quando parte Federica Brignone, il palinsesto tv e streaming per la seconda prova cronometrata di discesa femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI
Sabato 7 febbraio
Ore 11.30 Seconda prova discesa femminile a Cortina d’Ampezzo
PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE FEDERICA BRIGNONE NELLA SECONDA PROVA DI DISCESA?
Salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura, Federica Brignone partirà col pettorale numero 17 alle ore 11:53.00: la seconda prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dalla 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”.
PETTORALI DI PARTENZA SECONDA PROVA DISCESA FEMMINILE OLIMPIADI 2026
1 Ariane Raedler AUT
2 Nicol Delago ITA
3 Ilka Stuhec SLO
4 Marte Monsen NOR
5 Nina Ortlieb AUT
6 Laura Pirovano ITA
7 Breezy Johnson USA
8 Ester Ledecka CZE
9 Kajsa Vickhoff Lie NOR
10 Emma Aicher GER
11 Kira Weidle-Winkelmann GER
12 Cornelia Huetter AUT
13 Sofia Goggia ITA
14 Mirjam Puchner AUT
15 Lindsey Vonn USA
16 Jacqueline Wiles USA
17 Federica Brignone ITA
18 Romane Miradoli FRA
19 Corinne Suter SUI
20 Jasmine Flury SUI
21 Alice Robinson NZL
22 Malorie Blanc SUI
23 Elena Curtoni ITA
24 Janine Schmitt SUI
25 Isabella Wright USA
26 Keely Cashman USA
27 Laura Gauche FRA
28 Delia Durrer SUI
29 Nadia Delago ITA
30 Valerie Grenier CAN
31 Julia Pleshkova AIN
32 Rosa Pohjolainen FIN
33 Camille Cerutti FRA
34 Elvedina Muzaferija BIH
35 Jordina Caminal Santure AND
36 Cande Moreno AND
37 Barbora Novakova CZE
38 Elisa Maria Negri CZE
39 Cassidy Gray CAN
40 Matilde Schwencke CHI
41 Mary Bocock USA
42 Nicole Begue ARG
43 Alena Labastova CZE
44 Katarina Srobova SVK
45 Anastasiia Shepilenko UKR
46 Rebeka Jancova SVK