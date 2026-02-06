I n. di partenza degli italiani nella discesa olimpica di Bormio: orari precisi, tv, streaming

Inseriti tutti nel primo gruppo di merito, hanno pescato un pettorale tra il 6 ed il 15 i quattro azzurri che saranno impegnati sabato 7 febbraio nella discesa maschile di sci alpino che a Bormio (Italia), assegnerà il primo titolo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Il quartetto azzurro partirà quasi totalmente in blocco: solo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, col numero 13, si interporrà tra gli italiani. Giovanni Franzoni partirà con l’11 alle 11.55.50, Dominik Paris col 12 alle 11.58.35, Mattia Casse col 14 alle 12.04.05, Florian Schieder col 15 alle 12.06.50.

Per la discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LO SCI ALPINO ALLE OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 11.30 Discesa maschile Bormio (Italia) – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

QUANDO PARTONO GLI ITALIANI NELLA DISCESA?

Il quartetto azzurro partirà quasi totalmente in blocco: solo lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, col numero 13, si interporrà tra gli italiani. Giovanni Franzoni scatterà con l’11 alle 11.55.50, Dominik Paris col 12 alle 11.58.35, Mattia Casse col 14 alle 12.04.05, Florian Schieder col 15 alle 12.06.50.

PETTORALI DI PARTENZA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Daniel Hemetsberger AUT

2 James Crawford CAN

3 Bryce Bennett USA

4 Maxence Muzaton FRA

5 Nils Alphand FRA

6 Alexis Monney SUI

7 Marco Odermatt SUI

8 Franjo von Allmen SUI

9 Vincent Kriechmayr AUT

10 Nils Allegre FRA

11 Giovanni Franzoni ITA

12 Dominik Paris ITA

13 Ryan Cochran-Siegle USA

14 Mattia Casse ITA

15 Florian Schieder ITA

16 Adrian Smiseth Sejersted NOR

17 Cameron Alexander CAN

18 Elian Lehto FIN

19 Miha Hrobat SLO

20 Stefan Rogentin SUI

21 Raphael Haaser AUT

22 Brodie Seger CAN

23 Jan Zabystran CZE

24 Alban Elezi Cannaferina FRA

25 Stefan Babinsky AUT

26 Jeffrey Read CAN

27 Kyle Negomir USA

28 Simon Jocher GER

29 Sam Morse USA

30 Martin Cater SLO

31 Marco Pfiffner LIE

32 Barnabas Szollos ISR

33 Arnaud Alessandria MON

34 Elvis Opmanis LAT

35 Dmytro Shepiuk UKR

36 Cormac Comerford IRL