Cambia una regola del curling alle Olimpiadi. Rovente polemica tra Svezia e Canada, volano parole forti

Il curling si è sempre distinto per i toni gentili, per la pacatezza, per il fairplay dei giocatori: screzi, lamentele, litigi sul ghiaccio sono praticamente banditi, l’onestà degli atleti è una prerogativa, tanto che gli arbitri non vengono praticamente mai chiamati in causa. L’unico intervento esterno si palesa quando la distanza di due stone dal centro appare identica e dunque si richiede l’intervento del compasso per capire quale delle due è effettivamente più vicina al centro.

Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è però sovvertito il paradigma che ha sempre caratterizzato questo sport. Tutto è successo durante la sfida tra Svezia e Canada nel torneo maschile: da una parte i Campioni Olimpici di Pechino 2022, dall’altra una squadra che proviene da uno dei Paesi di riferimento nel curling. Gli scandinavi hanno accusato i nordamericani di avere imbrogliato e sono volate parole forti sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Gli scandinavi hanno affermato che i loro avversari hanno toccato la stone dopo la hog line (il limite entro il quale bisogna rilasciarla) nel corso del nono end: Oskar Eriksson ha riferito a Marc Kennedy che in un replay si vedeva un canadese che toccava il sasso con un dito dopo aver lasciato il manico del sasso prima del limite previsto. Il canadese si è arrabbiato e ha replicato con un secco: “Vai a farti fottere“.

Successivamente lo stesso Kennedy ha spiegato cos’è successo: “Oskar ci accusava di imbrogliare e non mi è piaciuto. Voglio dire: gioco a curling da un quarto di secolo. Ci sono dei dispositivi elettronici che segnalano irregolarità e lui continuava ad accusarci di imbrogliare. Non mi è andata giù e gli ho detto dove poteva infilarla (la protesta, n.d.r.)“.

Eriksson ha fornito la propria versione: “Alcuni giocatori stanno toccando la pietra secondo noi. E questo non è permesso… Lo abbiamo detto agli arbitri. Pensavano che toccare due volte qualsiasi parte della pietra fosse accettabile. E poi hanno scoperto che era sbagliato. Si può toccare solo la parte elettronica della maniglia“. Il capitano Niklas Edin, uno dei giocatori più vincente di tutti i tempi, ha smorzato un po’ i toni: “Non è stato un bello spettacolo. Ci conosciamo da 20 anni. È già successo in passato, è triste vedere queste discussioni sul ghiaccio“.

Quanto è successo ha portato World Curling, la Federazione Internazionale, a fornire una spiegazione: “Non ci sono state violazioni della hog line, né tocchi multipli della stone durante l’osservazione. La Federazione mondiale ha parlato con gli arbitri canadesi per il linguaggio di Kennedy: per lui è arrivato un avvertimento verbale“. Contestualmente è stato cambiato il regolamento in un punto e già da ieri è stata introdotta una novità: “Per controllare che non ci siano irregolarità nel tocco della stone fuori dai limiti dalla sessione di oggi pomeriggio saranno aggiunti due arbitri“.