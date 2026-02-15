A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 16 febbraio, italiani in gara, streaming

Nuovo giorno, nuove partire per le due Nazionali italiane di curling attualmente impegnata nei rispettivi tornei alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Domani, lunedì 16 febbraio, scenderanno infatti in pista entrambe le compagini, seppur con due situazioni molto differenti.

Dopo una sessione mattutina (inizio ore 9.05) che vedrà coinvolte le partite del circuito femminile Svezia-Svizzera, Cina-Canada e Danimarca-Gran Bretagna, alle 14:05 faranno il loro ingresso gli uomini capitanati da Joel Retornaz, chiamati ad una sfida contro la Cina, mentre al loro fianco si giocheranno Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada e Svezia-Germania. L’obiettivo è chiaramente quello di vincere per proseguire la strada verso le semifinali.

Alle 19:05 torneranno invece Stefania Constantini e compagne, alle prese con la competitiva squadra degli Stati Uniti, da battere per raddrizzare un percorso estremamente negativo. In contemporanea si sfideranno inoltre Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna e Canada Giappone

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda lunedì 16 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026

Lunedì 16 febbraio

09.05 Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Svizzera, Cina-Canada, Danimarca-Gran Bretagna

14.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Cina, Gran Bretagna-Norvegia, Cechia-Canada, Svezia-Germania

19.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-USA, Corea del Sud-Cina, Svizzera-Gran Bretagna, Canada-Giappone

PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (Italia-Cina, Italia-USA), in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play(Italia-Cina, Italia-USA), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.