L’Italia femminile è in un tunnel: quarta sconfitta di fila con la Svezia, sogni svaniti

L’Italia non riesce a dare una svolta alla propria avventura nel torneo di curling femminile che sta animando le Olimpiadi Invernali 2026: dopo aver battagliato alla pari con la Svizzera, avere ceduto di schianto contro la Corea del Sud e non avere concretizzato un’occasione favorevole contro la Cina, le azzurre si sono dovute inchinare anche al cospetto dell’imbattuta Svezia (capolista con quattro affermazioni in serie) con il punteggio di 8-6.

La skip Stefania Constantini, la vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, la second Marta Lo Deserto e la third Elena Mathis rimangono al palo: ultimo posto in classifica generale senza vittorie e ora la rincorsa per la già difficile qualificazione alle semifinali si è complicata ulteriormente. Sperare di accedere alla zona medaglie è praticamente impossibile per le padrone di casa: servirebbero cinque vittorie di fila e degli incastri favorevoli negli altri match.

La sensazione è che il quartetto tricolore si stia ritrovando dopo una poco brillante partecipazione agli Europei e un avvicinamento decisamente tribolato alla rassegna a cinque cerchi, ma ormai siamo già a metà della fase a girone unico e non è semplice dare una sterzata al cammino sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Il prossimo impegno è contro la Danimarca, domenica 15 febbraio (ore 14.05): la nostra Nazionale riuscirà a conquistare il primo sigillo nella Perla delle Dolomiti?

LA CRONACA DI ITALIA-SVEZIA

Le azzurre perdono la mano nel primo end, concedendo un punto alle avversarie che risulterà poi decisivo. I successivi quattro end sono stati un botta e risposta da due punti a testa, con il tabellone che recitava 5-4 in favore delle scandinave all’intervallo. Al ritorno sul ghiaccio Anna Hasselborg e compagne riescono a strappare la mano, mettendo a segno un punto che crea un break importante (6-4).

Il quartetto guidato da Stefania Constantini commette qualche errore qua e là, ma anche le gialloblù non sono impeccabili e la partita riesce comunque a proseguire sul filo dell’equilibrio. Le due squadre mantengono il martello con un punto di misura tra settimo e nono end, si arriva all’ultimo parziale con la Svezia in vantaggio per 7-6 e con l’hammer in mano, decisivo per chiudere definitivamente i conti.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svezia vs Italia 8-6

Danimarca vs Corea del Sud 6-3

USA vs Giappone 7-4

Svizzera vs Canada 8-7, extra-end

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI

1. Svezia 4 vittorie (4 partite disputate)

2. Svizzera 3 vittorie (4 partite disputate)

2. USA 3 vittorie (4 partite disputate)

4. Cina 2 vittorie (3 partite disputate)

5. Danimarca 2 vittorie (4 partite disputate)

5. Corea del Sud 2 vittorie (4 partite disputate)

8. Gran Bretagna 1 vittoria (3 vittorie disputate)

9. Canada 1 vittoria (4 partite disputate)

9. Giappone 1 vittoria (4 partite disputate)

10. Italia 0 vittorie (4 partite disputate)