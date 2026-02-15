Classifica curling maschile: altra sconfitta per gli azzurri, si allontana la semifinale

Il curling azzurro incappa nella seconda sconfitta consecutiva della squadra maschile, giunta nel quarto incontro del round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver battuto la Svezia e la Gran Bretagna, hanno ceduto alla Germania e, oggi, alla Norvegia, finendo, al momento, fuori dalle prime 4 posizioni, che assicurano il passaggio alle semifinali. Nulla però è compromesso.

In testa alla classifica resta a punteggio pieno soltanto la Svizzera, con 4 successi in altrettanti match, seguita dalla Gran Bretagna, con 4 affermazioni in 5 gare (unico stop proprio contro l’Italia). In una posizione che al momento varrebbe la semifinale, invece, ci sono il Canada e, appunto, la Norvegia, con 3 successi in 4 partite.

Seguono con 3 successi, ma in 5 match, gli Stati Uniti, che precedono proprio l’Italia, sesta con 2 vittorie ed altrettante sconfitte, mentre è settima la Germania, con 2 successi e 3 battute d’arresto. Una sola affermazione in 5 sfide per la Svezia, infine sono ancora ferme al palo la Cina e la Cechia, a secco dopo 4 partite.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Svizzera 4 vittorie (4 partite)

2 Gran Bretagna 4 (5)

3 Canada 3 (4)

3 Norvegia 3 (4)

5 Stati Uniti 3 (5)

6 Italia 2 (4)

7 Germania 2 (5)

8 Svezia 1 (5)

9 Cina 0 (4)

9 Cechia 0 (4)