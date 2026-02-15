Dove vedere in tv Italia-Stati Uniti, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver perso le prime quattro partite disputate nel torneo, l’Italia è già con un piede e mezzo fuori dalla corsa per un posto in semifinale nel curling femminile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Domani sera (ore 19.05) le azzurre sfideranno gli Stati Uniti d’America in un incontro che rischia di rivelarsi importante solo per la formazione a stelle e strisce.

Il team Constantini ha confermato sin qui gli scarsi risultati dell’ultimo biennio ed in particolare di questa stagione, non riuscendo ad esaltarsi sul ghiaccio cortinese e ritrovandosi dopo cinque sessioni in solitaria all’ultimo posto della classifica nel round robin. D’ora in avanti l’obiettivo sarà quello di togliersi qualche soddisfazione e vincere almeno un paio di partite.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Stati Uniti, valevole per il round robin del torneo femminile di curling alle Olimpiadi 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Lunedì 16 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Stati Uniti – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-STATI UNITI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.