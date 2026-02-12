Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Hockey ghiaccioMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali

Cosa si è fatto Damian Clara: Italia in ansia per il suo portiere di hockey ghiaccio

Pubblicato

1 ora fa

il

Per approfondire:
Damian Clara Italia Hockey ghiaccio
Damian Clara Italia Hockey ghiaccio / IPA

Una serata da ricordare. L’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio spaventa e non poco la fortissima Svezia all’esordio nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026. All’Arena Santagiulia finisce 5-2 per la “Nazionale delle Tre Corone”, ma il Blue Team è uscito fra gli applausi.

A impressionare più di tutti è stato Damian Clara: il portiere titolare dell’Italia, un predestinato dell’hockey su ghiaccio. Il classe 2005, nato a Brunico, è infatti stato selezionato al draft NHL dagli Anaheim Ducks.

Ieri sera ha sciorinato statistiche incredibili: 49 tiri subiti, 46 conclusioni parate. Percentuale vertiginosa del 93%.

Clara però nel corso del 47′ minuto è stato costretto a uscire, dopo aver evitato un gol di Pettersson lanciato a rete con una “Big Save”, data dal fatto di essersi completamente disteso a terra con la figura corporea e aver neutralizzato l’attacco del fuoriclasse svedese addirittura con la parte finale dell’arto inferiore, quella fra gambale e pattino.

Successivamente il goalie si è rivolto verso la panchina chiamando il cambio – al suo posto è entrato Fadani – e uscendo dalla pista in maniera zoppicante. In un primo momento sembrava ci fosse qualcosa alla zona del ginocchio, invece al termine della partita è arrivata la buona notizia.

Per Clara solo crampi, un affaticamento muscolare: questo vuol dire che l’estremo difensore dovrebbe essere a disposizione per la prossima prova in agenda degli azzurri nel Girone B, quella che vedrà l’Italia sfidare venerdì 13 alle ore 12.10 la Slovacchia all’Ice Hockey Arena di Rho.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità