Dove vedere in tv Italia-USA di hockey ghiaccio femminile: orario quarti di finale, programma Olimpiadi, streaming
L’Italia di hockey su ghiaccio femminile ha chiuso al terzo posto nel Girone B delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre sono state precedute da Svezia e Germania, ma hanno ottenuto l’ultimo pass a disposizione per i quarti di finale.
Le azzurre, dunque, affronteranno la prima classificata del Girone A, ovvero gli Stati Uniti, che hanno chiuso a punteggio pieno, subendo appena una rete nei primi quattro incontri disputati: il match, proibitivo per l’Italia, si giocherà domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 21.10.
Per il match dei quarti di finale tra Italia e Stati Uniti alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
QUANDO GIOCA L’ITALIA ALLE OLIMPIADI
Venerdì 13 febbraio
Ore 21.10 Italia-Stati Uniti – Diretta tv su Rai Sport HD
PROGRAMMA HOCKEY GHIACCIO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.