Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver ben figurato contro la Svezia, al netto della sconfitta finale che sul tabellone ha fatto segnare un 2-5, l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per la seconda prova del Gruppo B.

Da affrontare alla Rho Ice Arena – venerdì 13 febbraio alle ore 12.10 – ci sarà una Slovacchia agguerrita, che nel frattempo ha fatto capire di essere sulla scena a Cinque Cerchi con velleità importanti, visto il 4-1 rifilato alla Finlandia. Per Larkin e compagni una prova ancora difficile all’orizzonte paradossalmente, soprattutto dal punto di vista delle energie nervose considerando quante ne sono state spese per rimanere in partita contro la Svezia sino agli ultimi minuti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Slovacchia, incontro valido per la seconda giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; in diretta streaming gratuita su Rai Play e sui canali addizionali di Eurosport su DAZN, oltre che Discovery plus e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026

Venerdì 13 febbraio

Ore 12.10 Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis in chiaro, canali addizionali Eurosport su DAZN, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.