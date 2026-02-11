Hockey ghiaccio, un’Italia memorabile gioca alla pari con le stelle NHL della Svezia e cede solo nel finale

Tanto cuore, grandissima personalità, voglia di non mollare mai, ma stringendo… zero punti. Si può riassumere in questo modo l’esordio dell’Italia nel torneo di hockey su ghiaccio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri, infatti, hanno ceduto per 5-2 contro la Svezia alla Santa Giulia Ice Hockey Arena in un match inaugurale che ha fatto vedere un Blue Team davvero in forma e consapevole delle proprie qualità.

Si sapeva che la sfida agli scandinavi sarebbe stata complicata, vista la forza della formazione scandinava infarcita di giocatori della NHL ma, nonostante le difficoltà, l’Italia ha messo in mostra spunti importanti e ha sostanzialmente giocato alla pari dei grandi rivali. Con questo risultato la classifica del Gruppo B vede la Svezia al comando con 3 punti a braccetto con la Slovacchia. Italia e Finlandia, invece, rimangono ferme a quota zero.

ITALIA-SVEZIA 2-5

Pronti, via, e il Blue Team sblocca subito il punteggio. La rete del vantaggio dell’Italia porta la firma di Frigo che, dopo 4:14 minuti, va a segno per l’esplosione della Santa Giulia Ice Hockey Arena. La gioia del pubblico di casa dura, però, poco. La nazionale “delle Tre Corone”, infatti, pareggia i conti al minuto 9:06 con Landeskog che realizza l’1-1 su assist di Zibanejad. Il primo periodo si conclude con gli scandinavi che ribaltano tutto e passano in vantaggio. La rete del 2-1 arriva al minuto 17:53 con Forsling che segna su assist di Bratt.

L’Italia non si scompone e, ad inizio secondo periodo, torna in parità. Ci pensa Bradley, infatti, a segnare il 2-2 dopo soli 37 secondi. L’assist è di Gazley per un pareggio importante. La Svezia non ci sta, prosegue nel suo forcing e prova in ogni modo a tornare avanti. La porta azzurra viene messa sotto assedio. I gialloblù riescono a tornare in avanti dopo una serie di occasioni notevole. Ci pensa Nylander al 36:46 a realizzare la rete del 3-2 con il quale si chiude il secondo periodo.

Il terzo periodo si fa decisamente intenso e vibrante. Gli azzurri, dopo aver rischiato il 4-2 con un palo clamoroso di Petterson, provano a tornare in parità e creano diverse occasioni importanti, una con Di Perna e una con Di Giacinto. Il pareggio non si concretizza e, anzi, arriva la quarta marcatura degli scandinavi. Zibanejad, infatti, realizza la rete del 4-2 al 55:42. Nel finale c’è tempo anche per la quinta rete di Hedman che fissa il punteggio sul 5-2 al 57:11.