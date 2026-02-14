Dove vedere in tv Italia-Cechia, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Tenere la testa dritta, senza pressione, senza distrazioni. Domani, domenica 15 febbraio, tornerà sul ghiaccio l’Italia del curling maschile, attualmente impegnata nel Round Robin valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Saranno due gli impegni del team capitanato da Joel Retornaz: nella mattinata infatti gli azzurri sfideranno la Norvegia, per poi affrontare alle 19:05 la Cechia.

Proprio quello con i cechi sarà un incontro da non sbagliare. Gli avversari infatti hanno cominciato il torneo con due sconfitte, mentre i nostri portacolori hanno incasellato due successi di enorme rilievo, per poi cedere il passo nella serata di ieri alla Germania. Vincere sarà importante in tal senso per non perdere punti evitabili per trada.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Italia-Svezia, partita valida per il Torneo maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il match sarà visibile Rai 2 o RaiSportHD in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Eurosport 1 (visibile anche su DAZN, Prime Video e Tim Vision previo abbonamento); diretta integrale su Discovery Plus ed HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

DOVE VEDERE ITALIA-CECHIA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Cechia

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2, in alternanza con altri sport

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri sport; Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.