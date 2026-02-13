Curling, Svezia con le spalle al muro: Edin e compagni ancora a secco alle Olimpiadi! Canada e Svizzera promosse

La Svezia è incappata nella terza sconfitta consecutiva nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026: dopo le battute d’arresto rimediate contro l’Italia e la Gran Bretagna, i Campioni Olimpici di Pechino 2022 sono stati battuti dal Canada per 8-6 sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Niklas Edin e compagni, tra i favoriti per le medaglie, hanno pagato a caro prezzo i quattro punti messi a segno dai nordamericani nell’ottavo end e ora sono davvero con le spalle al muro: non sono praticamente ammessi altri passi falsi se si vuole concretamente puntare alle semifinali, riservate ai primi quattro classificati del round robin aperto a dieci squadre.

La Svezia si trova in fondo alla classifica generale, mentre il Canada svetta da imbattuta con tre successi all’attivo insieme alla alla Svizzera, che ha regolato la Cena per 9-7 con una splendida rimonta nel finale: un punto a end nelle ultime tre frazioni, con tanto di due mani rubate, e festa più sospirata del previsto.

La Norvegia ha prevalso sulla Cechia per 7-4, con due punti pesantissimi messi a segno di mano nel quarto, nel sesto e nell’ottavo parziale. L’Italia ha perso contro la Germania per 6-5 all’extra-end: prima sconfitta per gli azzurri dopo le magie firmate contro Gran Bretagna e Svezia, passo falso importante nella corsa verso le semifinali.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Cina 9-7

Norvegia vs Cechia 7-4

Germania vs Italia 6-5

Canada vs Svezia 8-6

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI

1. Canada 3 vittorie (3 partite disputate)

1. Svizzera 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Gran Bretagna 2 vittorie (3 partite disputate)

3. Germania 2 vittorie (3 partite disputate)

3. Italia 2 vittorie (3 partite disputate)

3. Norvegia 2 vittorie (3 partite disputate)

7. USA 1 vittoria (3 partite disputate)

8. Cina 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Cechia 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Svezia 0 vittorie (3 partite disputate)