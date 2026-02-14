Dove vedere in tv Italia-Norvegia, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Dopo una giornata di riposo, domenica 15 febbraio torna in campo l’Italia alle ore 9.05 per affrontare la Norvegia nella sesta sessione di gioco del round robin maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il team Retornaz è partito forte nel torneo con un bilancio di due vittorie prestigiose (contro Svezia e Gran Bretagna) ed una sconfitta all’extra-end con la Germania.

Gli azzurri sono attualmente in piena corsa per l’accesso alle semifinali (riservato alle migliori quattro della classifica), ma hanno bisogno di riprendere il loro cammino con un successo contro la squadra guidata dallo skip Magnus Ramsfjell in uno scontro diretto molto importante in ottica qualificazione. I norvegesi, proprio come gli italiani, hanno vinto sin qui due gare su tre perdendo soltanto con i tedeschi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia, partita di round robin del torneo maschile di curling alle Olimpiadi 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (fino alle 9.45) e RaiSportHD (dalle 9.45 in poi); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 9.05 Italia vs Norvegia – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 9.45) e RaiSportHD (dalle 9.45 in poi)

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (fino alle 9.45) e RaiSportHD (dalle 9.45 in poi).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.