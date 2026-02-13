Classifica curling maschile: si complica il cammino dell’Italia, Svezia ultima!

Il curling azzurro incappa nella prima sconfitta della squadra maschile nel terzo incontro del round robin delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri, dopo aver battuto la Svezia e la Gran Bretagna, questa sera si arrendono all’extra end alla Germania.

Quando tutte le squadre hanno disputato tre match, in testa alla classifica, quindi, restano a punteggio pieno soltanto il Canada e la Svizzera, mentre si crea un gruppetto di quattro squadre al terzo posto con due vittorie, composto da Gran Bretagna, Germania, Italia e Norvegia.

Seguono con un successo gli Stati Uniti, che questa sera hanno osservato un turno di riposo, infine sono ancora ferme al palo la Cina, la Cechia e, a sorpresa, la Svezia, con quest’ultima che finora ha perso gli scontri diretti contro azzurri, scozzesi e canadesi.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 Canada 3 vittorie (3 partite)

1 Svizzera 3 (3)

3 Gran Bretagna 2 (3)

3 Germania 2 (3)

3 Italia 2 (3)

3 Norvegia 2 (3)

7 Stati Uniti 1 (3)

8 Cina 0 (3)

8 Cechia 0 (3)

8 Svezia 0 (3)