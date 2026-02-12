Hockey ghiaccio: USA e Germania partono col piede giusto alle Olimpiadi

La prima tornata di incontri relativi al Gruppo C del torneo maschile di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è andata in archivio. Due le partite in agenda in serata, ecco come sono andate nel dettaglio.

USA-Lettonia 5-1

Gli statunitensi non sbagliano all’esordio rispondendo a distanza al Canada, che nel pomeriggio ha travolto la Cechia (5-0). L’inizio di partita è pero inatteso: botta e risposta sull’asse Tckachuk-Krastenbergs per il momentaneo 1-1 dopo meno di 8 minuti.

Il secondo periodo inizia in parità, ma alla mezz’ora Team USA torna avanti: zampata di Nelson per il 2-1 che indirizza la gara considerando che i baltici non si dimostrano in grado di reagire e incassano negli ultimi tre giri di orologio prima del riposo altre due reti, rispettivamente da Thompson e ancora uno scatenato Nelson.

Si entra negli ultimi minuti sul 4-1, con gli yankees che hanno fretta di chiudere il conto e che al 43′ trovano con Matthews il modo di fissare il 5-1 definitivo.

Germania-Danimarca 3-1

Vittoria teutonica nel confronto tutto europeo. Non c’è neanche il tempo di iniziare che i tedeschi schizzano in vantaggio con Draisatl, la Danimarca è costretta a rimontare ma prima del 15′ trova il modo di riequilibrare le cose con la prontezza di Moelgaard.

Si entra nel secondo segmento di gara sull’1-1, con i danesi che provano a cavalcare l’onda ma vengono inavvertitamente trafitti dalla Germania, al netto di un maggior numero di tiri verso la gabbia rivale. Stutzle diventa incontenibile segnando una doppietta in poco più di sei minuti: al 30′ i teutonici scappano sul 3-1 di fatto non voltandosi più indietro, in un terzo periodo sofferto che però non cambia le sorti dell’incontro.

Classifica Girone C: USA 3, Germania 3, Danimarca 0, Lettonia 0.