Dove vedere in tv Italia-Finlandia, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Fronteggiare la Slovacchia pensando anche alla successiva gara, del giorno dopo, contro la Finlandia. Per l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio arriva un momento ad alta intensità nel suo percorso olimpico a Milano Cortina 2026.

Il Blue Team se la vedrà con i nordici il 14 febbraio alle ore 14.40 all’Arena Santagiulia, in un match anche in questo proibitivo ma che, se affrontato con la giusta carica potrebbe essere un buon viatico per i playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Finlandia, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; in diretta streaming gratuita su Rai Play e sui canali addizionali di Eurosport su DAZN, oltre che Discovery plus e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026

Sabato 14 febbraio

Ore 12.10 Italia vs Slovacchia – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-FINLANDIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis in chiaro, canali addizionali Eurosport su DAZN, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

