Hockey ghiaccio, azzurre tra le migliori 8 alle Olimpiadi. Mattivi: “Emozione indescrivibile”

La Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha realizzato una grande impresa, centrando il secondo successo in tre partite nel gruppo B e ottenendo la qualificazione aritmetica per i quarti di finale del torneo olimpico di Milano Cortina 2026. Le azzurre, dopo la netta vittoria al debutto con la Francia e la prevedibile sconfitta contro la Svezia, sono riuscite a battere 3-2 il Giappone (n.7 del ranking mondiale) in uno scontro diretto decisivo per il passaggio del turno.

Nadia Mattivi, capitana dell’Italia, ha sottolineato il fantastico lavoro svolto nell’ultimo anno: “Che emozione, indescrivibile. Se mi avessero chiesto 10 anni fa, quando ho iniziato a giocare con la Nazionale, che avrei centrato un quarto di finale olimpico avrei risposto con una risata. Invece ci siamo, ed è merito di tutto il gruppo: le giocatrici e lo staff. Sono fierissima e contenta che siamo riuscite a dimostrare il nostro talento, il talento di una squadra che negli ultimi quattro mesi ha lavorato in maniera durissima.

Ci è piaciuto l’importante sostegno del pubblico, e speriamo che questa Olimpiade possa ispirare la prossima generazione di bambine e ragazze a giocare a hockey. Questo sport è bellissimo e da tante opportunità, opportunità che poi vanno guadagnate in pista. Abbiamo fatto una partita di enorme cuore e sacrificio“, le sue parole riportate dal sito federale.

Matilde Fantin, grande protagonista del torneo azzurro e autrice di due gol nella sfida decisiva con il Giappone, ha dichiarato: “Tutto il merito è della squadra, siamo un gruppo stupendo. Abbiamo lavorato duro per farci trovare pronte e sono orgogliosa di giocare per questa Italia. Il finale è stato interminabile, i secondi non passavano più ma siamo riuscite a rimanere sul pezzo arrivando a vincere. Il momento chiave della partita è stato l’ingresso in pista dopo il secondo intervallo: nel periodo centrale abbiamo sofferto, la pausa ci ha aiutato e siamo ripartite alla grande, trovando l’1-3 e grande fiducia da questo. Il Giappone è stato un avversario diversa rispetto ai due precedenti e ci siamo fatte trovare pronte: anche questo è un messaggio importante, vuol dire essere allenate al meglio e in grado di affrontare tutte le altre squadre“.

Oggi le ragazze guidate dall’head coach Eric Bouchard torneranno in campo sul ghiaccio della Milano Rho Ice Hockey Arena per affrontare la Germania dalle ore 16.40 in un match che metterà in palio il secondo posto nel girone.