Dove vedere in tv Italia-Svezia, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Dopo lo start dedicato al torneo femminile, anche l’hockey su ghiaccio maschile è pronto a irrompere sulla scena alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con una rassegna attesissima visto che andrà a segnare il ritorno in pista degli atleti NHL.

Della competizione, in qualità di nazione ospitante, ne farà parte anche l’Italia: il Blue Team debutterà domani nel Gruppo B, mercoledì 11 febbraio alle ore 21.10, sfidando subito una delle squadre più in vista del torneo, quella Svezia che punta dritto alla zona medaglie avendo nel proprio roster tutti giocatori che fanno parte della NHL. Pronostico sbilanciato in favore degli scandinavi, inutile nasconderlo, Frigo e soci cercheranno di dare più filo da torcere possibile ai rivali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, incontro valido per la prima giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; in diretta streaming gratuita su Rai Play e su Discovery plus e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026

Mercoledì 11 febbraio

Ore 21.10 Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis in chiaro, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.