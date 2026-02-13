Italia-Slovacchia oggi hockey ghiaccio maschile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streaming

Siamo pronti per vivere il secondo match dell’Italia all’interno del torneo di hockey ghiaccio maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo l’esordio di mercoledì contro la fortissima Svezia, il Blue Team sarà di scena alle ore 12.10 alla Milano Rho Ice Hockey Arena in un match assolutamente fondamentale contro la Slovacchia. Inutile girarci attorno, per sperare nel passaggio del turno la nostra formazione dovrà compiere due imprese nei prossimi due incontri.

La classifica del Gruppo B vede al comando la Svezia con 3 punti, 5 gol segnati e 2 subiti, per cui +3 di differenza reti. A pari merito proprio la Slovacchia con 3 punti, 4 gol realizzati e uno incassato, a loro volta con +3 di differenza reti. Terza posizione per l’Italia ancora a quota zero con 2 gol segnati e 5 subiti, per cui con -3 di differenza reti. Ancora ferma al palo anche la Finlandia con zero punti, una sola rete messa a segno e 4 incassate. Anche per gli scandinavi, quindi, si tratta di un -3 di differenza reti.

Cosa dovremo aspettarci da questo Italia-Slovacchia? Gli azzurri dovranno provare a schiantare l’ottima difesa degli slovacchi che, contro la Finlandia, ha saputo opporsi a ben 40 conclusioni degli scandinavi. Vincere darebbe modo di sognare ufficialmente il passaggio del turno. Una sconfitta complicherebbe in maniera pressoché irrimediabile lo scenario, contando che sabato 14 febbraio, si tornerà alla Milano Santagiulia Ice Hockey Arena per affrontare la Finlandia alle ore 16.40.

Come seguire il match in tv? Italia-Slovacchia, match valevole per la prima giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre); in diretta streaming gratuita su RaiPlay, discovery+ e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO L’HOCKEY GHIACCIO OGGI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

Ore 12.10 Italia – Slovacchia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-SLOVACCHIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis in chiaro.

Diretta streaming: RaiPlay, gratis in chiaro, discovery+ e HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.