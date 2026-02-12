Calendario hockey ghiaccio maschile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 12 febbraio, tv, programma, streaming

Dopo le gare di apertura di ieri, con la Slovacchia a strapazzare la Finlandia (4-1) e l’Italia ha tenere botta in una gara impari – almeno alla vigilia – contro la Svezia (alla fine solo 5-2 per gli scandinavi), il torneo maschile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è pronto a prendere velocità.

In questo giovedì 12 febbraio infatti, saranno ben 4 gli incontri in agenda. Per il Gruppo A andranno in scena Svizzera-Francia, alle ore 12.10, e un interessante Cechia-Canada, alle 16.40, mentre in serata, in contemporanea dalle 21.10, sarà la volta del Gruppo C con Germania-Danimarca e soprattutto il debutto di Team USA che se la vedrà con la Lettonia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (giovedì 12 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati. La partita fra Cechia e Canada sarà visibile anche su Eurosport 2 e DAZN in abbonamento, mentre Lettonia-USA sarà visibile in chiaro in tv su Rai Sport e in streaming gratuito su Rai Play.



CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OGGI

Giovedì 12 febbraio

Ore 12.10 Svizzera – Francia (Gruppo A)

Ore 16.40 Cechia – Canada (Gruppo A)

Ore 21.10 Lettonia – USA (Gruppo C) – Diretta tv Raisport

Ore 21.10 Germania – Danimarca (Gruppo C)

HOCKEY GHIACCIO MASCHILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per il match Lettonia-USA

Diretta streaming: tutte le partite su Discovery Plus e HBO Max, per gli abbonati. Cechia-Canada sarà visibile anche su Eurosport 2 e su DAZN sempre in abbonamento, mentre Lettonia-USA sarà visibile gratuitamente su Rai Play