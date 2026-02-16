Dove vedere in tv Paolini-Eala, WTA Dubai 2026: orario, programma, streaming

I Dubai Tennis Championships 2026, torneo di categoria WTA 1000, vedranno andare in scena i sedicesimi negli Emirati Arabi Uniti martedì 17 febbraio: scenderanno in campo la testa di serie numero 6, l’azzurra Jasmine Paolini, e la filippina Alexandra Eala.

Il match di singolare, che vedrà protagonista la tennista italiana, sarà il quinto incontro di giornata, con il programma che scatterà alle ore 8.00 italiane, ma la quarta sfida del programma si giocherà comunque non prima delle ore 16.00 italiane, ed al termine scenderanno in campo l’azzurra e la filippina.

La sfida che vedrà protagonista Jasmine Paolini contro la filippina Alexandra Eala nei sedicesimi del WTA 1000 di Dubai sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX, Sky Go, NOW.

CALENDARIO WTA 1000 DUBAI 2026

Martedì 17 febbraio

Center Court – Dalle ore 8.00 italiane

Varvara Gracheva (Francia, Q)-Jessica Pegula (Stati Uniti, 4)

A seguire

Mirra Andreeva (Russia, 5)-Daria Kasatkina (Australia)

A seguire

Coco Gauff (Stati Uniti, 3)-Anna Kalinskaya (Russia)

Non prima delle ore 16.00 italiane

Elena Rybakina (Kazakistan, 1)-Kimberly Birrell (Australia, Q)

A seguire

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Alexandra Eala (Filippine)

