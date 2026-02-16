Elisabetta Cocciaretto si cancella dal WTA di Dubai dopo essersi qualificata

A volte il tennis regala situazioni inaspettate, e non sempre piacevoli. Elisabetta Cocciaretto, dopo aver viaggiato da Doha a Dubai ed esser passata in un giorno dai quarti di un WTA 1000 alle qualificazioni dell’altro, nonché dopo aver superato dette qualificazioni, deve rinunciare al celebre torneo in scena negli Emirati Arabi Uniti.

Il motivo? Un problema alla coscia destra, che pertanto le impedirà di affrontare oggi la britannica Emma Raducanu. Si sarebbe trattato del quarto match sul campo 2, programmato non prima di mezzogiorno in Italia, anche se con un programma che parte alle 8:00 (sempre italiane) definire quello l’orario d’inizio appariva fatto piuttosto arduo da credere.

Sarà la croata Antonia Ruzic a rientrare in tabellone principale e giocare da lucky loser contro la britannica. Il lato particolare della situazione è che si sono verificati talmente tanti tra forfait e cancellazioni che, in questa fattispecie, si è andati a ripescare una giocatrice che aveva perso al primo turno delle qualificazioni, nel caso in specie dalla slovacca Rebecca Sramkova.

A questo punto, il prossimo appuntamento che precede l’accoppiata Indian Wells-Miami per Cocciaretto è destinato a essere quello del WTA 250 di Merida, in Colombia, dove a difendere il titolo ci sarà l’americana Emma Navarro. Chiaramente questo se verrà confermata la partecipazione della marchigiana.