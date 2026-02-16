Ranking WTA (16 febbraio 2026): gran balzo di Cocciaretto. Prima volta in top10 per Mboko

La WTA ha pubblicato l’aggiornamento del ranking mondiale in data 16 febbraio 2026, ufficializzando alcune novità interessanti emerse dall’ultima settimana di tornei per il circuito maggiore. Sorridono in particolare le finaliste di Doha, con la giovane canadese Victoria Mboko che guadagna tre posizioni ed entra per la prima volta in top10 mentre la ceca Karolina Muchova risale dalla 19ma all’11ma piazza grazie alla conquista del titolo.

Situazione cristallizzata sul podio della graduatoria, con la bielorussa Aryna Sabalenka saldamente in vetta davanti alla polacca Iga Swiatek e alla kazaka Elena Rybakina. Doppio passo indietro di Amanda Anisimova, che scende al sesto posto facendo salire di un gradino le connazionali statunitensi Coco Gauff (quarta) e Jessica Pegula (quinta). Sempre stabile in ottava posizione l’azzurra Jasmine Paolini con 4157 punti.

RANKING WTA TOP10

1. Aryna Sabalenka 10870 punti

2. Iga Swiatek 7803 punti

3. Elena Rybakina 7523 punti

4. Coco Gauff 6423 punti

5. Jessica Pegula 5888 punti

6. Amanda Anisimova 5690 punti

7. Mirra Andreeva 4786 punti

8. Jasmine Paolini 4157 punti

9. Elina Svitolina 3260 punti

10. Victoria Mboko 3246 punti

In casa Italia c’è soddisfazione per l’exploit di Elisabetta Cocciaretto, che ha raggiunto i quarti di finale a Doha partendo addirittura dalle qualificazioni e si è resa protagonista di una scalata importante dal 57° al 40° posto della classifica internazionale. Purtroppo la numero 3 azzurra è ampiamente fuori dalla top100, con Lucrezia Stefanini 137ma e Lucia Bronzetti 140ma.

TOP10 ITALIANE

40. Elisabetta Cocciaretto 1280 punti

137. Lucrezia Stefanini 550 punti

140. Lucia Bronzetti 541 punti

164. Nuria Brancaccio 430 punti

193. Lisa Pigato 374 punti

205. Silvia Ambrosio 351 punti

217. Camilla Rosatello 333 punti

246. Jessica Pieri 285 punti

269. Tyra Caterina Grant 266 punti