Dove vedere in tv Paolini-Yastremska, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Dopo aver rinunciato a disputare il doppio, dove era la campionessa in carica assieme a Sara Errani, potrà concentrarsi sul singolare al Roland Garros 2026 di tennis l’azzurra Jasmine Paolini, numero 13 del seeding, che esordirà contro l’ucraina Dayana Yastremska.

La sfida del primo turno che vedrà scendere in campo l’italiana e l’ucraina sarà la prima del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di domani, lunedì 25 maggio, sul Court Simonne Mathieu: nei sette precedenti l’azzurra ha vinto in sei occasioni, perdendo una sola volta.

Il match che vedrà protagoniste Jasmine Paolini e l’ucraina Dayana Yastremska nel primo turno del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurra.

