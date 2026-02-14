Tabellone WTA Dubai 2026: Jasmine Paolini sul luogo della gioia nel 2024. Zona di quarti con Gauff, assenti Sabalenka e Swiatek

Sorteggiato il tabellone del secondo WTA 1000 dell’anno, quello di Dubai, torneo che ha molto di iconico e che porta ricordi molto piacevoli a Jasmine Paolini. Fu qui, due anni fa, che la toscana colse il primo successo in grado di lanciarla verso le vette del ranking WTA che ancora oggi occupa con pieno merito.

Diverse le rinunce degli ultimi giorni, tra cui quelle di Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. In loro mancanza, è la kazaka Elena Rybakina la numero 1 del seeding, ma non ha un tabellone poi facilissimo, con un potenziale terzo turno contro Raducanu o Muchova, ammesso che l’una o l’altra stiano bene. E poi Bencic o Svitolina nei quarti: in sostanza, c’è poco da festeggiare.

Quanto alla già citata Paolini, che naturalmente debutta con un bye, può esserci un secondo turno interessante contro la filippina Alexandra Eala, ormai personaggio a tutto tondo del tennis femminile già solo per il (meritato) immenso sostegno che riceve in patria. Possibile terzo turno con la ceca Linda Noskova, il quarto è quello di Coco Gauff (ma anche lei si ritrova con diversi grattacapi prima di eventualmente arrivare a quel punto).

Nella parte bassa per Amanda Anisimova situazione decisamente migliore rispetto a quello che si può vedere nella parte alta; il vero terzo turno da osservare sarà Andreeva-Mboko, dalla parte proprio di Anisimova, mentre il terzo quarto sarà davvero tutto da vedere per molteplici ragioni, prima fra tutte la grande incertezza presente.

TABELLONE WTA 1000 DUBAI 2026

Rybakina (KAZ) [1]-Bye

Maria (GER)-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Raducanu (GBR)

Qualificata/Lucky Loser-Muchova (CZE) [15]

Bencic (SUI) [9]-Bouzas Maneiro (ESP)

Sonmez (TUR) [WC]-Bejlek (CZE) [WC]

Siniakova (CZE)-Badosa (ESP)

Bye-Svitolina (UKR) [7]

Gauff (USA) [3]-Bye

Ostapenko (LAT)-Kalinskaya

Bouzkova (CZE)-Mertens (BEL)

Qualificata/Lucky Loser-Navarro (USA) [14]

Noskova (CZE) [10]-Li (USA)

Cirstea (ROU)-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Eala (PHI)

Bye-Paolini (ITA) [6]

Alexandrova [8]-Bye

Sun (NZL) [WC]-Linette (POL)

Qualificata/Lucky Loser-Zheng (CHN)

Kenin (USA)-Tauson (DEN) [12]

Jovic (USA) [16]-Sakkari (GRE)

Shnaider-Joint (AUS)

Qualificata/Lucky Loser-Qualificata/Lucky Loser

Qualificata/Lucky Loser-Pegula (USA) [4]

Andreeva [5]-Bye

Siegemund (GER)-Kasatkina (AUS)

Qualificata/Lucky Loser-Bucsa (ESP)

Cristian (ROU)-Mboko (CAN) [11]

Samsonova [13]-Fernandez (CAN)

Yastremska (UKR)-Tjen (INA) [WC]

Pavlyuchenkova-Krejcikova (CZE) [PR]

Bye-Anisimova (USA) [2]