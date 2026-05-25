Roland Garros 2026 oggi: orari 25 maggio, tv, streaming, italiani in campo
Va in scena al Roland Garros la seconda giornata del tabellone principale. Debutti pesanti nel femminile, con Iga Swiatek ed Elena Rybakina a presentarsi su un Court Philippe Chatrier che poi verrà totalmente “requisito” da un doppio derby francese, il secondo dei quali rischia di portarsi dietro anche l’ultima presenza parigina di Gael Monfils.
In casa Italia, esordio sul Court Simonne Mathieu per Jasmine Paolini: sfida complessa con l’ucraina Dayana Yastremska anche se i precedenti dicono 6-1 per la toscana (benché non ce ne sia nessuno da Palermo 2023 in poi). In apertura di giornata, contemporaneamente, c’è anche Matteo Berrettini, che ha (molto) bisogno di fiducia contro l’ungherese Marton Fucsovics. A fine programma sul Court 14 l’attesa sfida tutta italiana, e dai mille possibili risvolti, tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino.
Il Roland Garros continuerà oggi a partire dalle ore 11:00. A causa dei recenti sviluppi del panorama televisivo, non è prevista alcuna diretta tv a oggi. Diretta streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (che hanno tutti al loro interno i canali di Eurosport), ciascuno con differenti opzioni d’abbonamento. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO ROLAND GARROS 2026: ORDINE DI GIOCO
Lunedì 25 maggio
Court Philippe Chatrier
Ore 12:00 Jones (AUS) [WC]-Swiatek (POL) [3] – 1° turno donne
Erjavec (SLO)-Rybakina (KAZ) [2] – 1° turno donne
Humbert (FRA) [32]-Mannarino (FRA) – 1° turno uomini
Ore 20:15 Gaston (FRA) [WC]-Monfils (FRA) [WC] – 1° turno uomini, sessione serale
Court Suzanne Lenglen
Ore 11:00 Rinderknech (FRA) [22]-Rodionov (AUT) [Q] – 1° turno uomini
Svitolina (UKR) [7]-Bondar (HUN) – 1° turno donne
Rakotomanga Rajaonah (FRA) [WC]-Anisimova (USA) [6] – 1° turno donne
Merida (ESP)-Shelton (USA) [5] – 1° turno uomini
Court Simonne Mathieu
Ore 11:00 Paolini (ITA) [13]-Yastremska (UKR) – 1° turno donne
Wawrinka (SUI)-de Jong (NED) [LL] – 1° turno uomini
Ruud (NOR) [15]-Safiullin [Q] – 1° turno uomini
Zakharova-Muchova (CZE) [10] – 1° turno donne
Court 14
Ore 11:00 de Minaur (AUS) [8]-Samuel (GBR) [Q] – 1° turno uomini
Maria (GER)-Mertens (BEL) [23] – 1° turno donne
Quevedo (ESP) [Q]-Jeanjean (FRA) [WC] – 1° turno donne
Cobolli (ITA) [10]–Pellegrino (ITA) [Q] – 1° turno uomini
Court 7
Ore 11:00 Chwalinska (POL) [Q]-Zheng (CHN) – 1° turno donne
Spizzirri (USA)-Tiafoe (USA) [19] – 1° turno uomini
Buse (PER)-Rublev [11] – 1° turno uomini
Parks (USA)-Fernandez (CAN) [24] – 1° turno donne
Court 6
Ore 11:00 Carreno Busta (ESP)-Lehecka (CZE) [13] – 1° turno uomini
Kokkinakis (AUS)-Atmane (FRA) – 1° turno uomini
Ostapenko (LAT) [29]-Seidel (GER) – 1° turno donne
Shnaider [25]-Zarazua (MEX) – 1° turno donne
Court 4
Ore 11:00 Samsonova [20]-Teichmann (SUI) – 1° turno donne
Grabher (AUT)-Sramkova (SVK) [Q] – 1° turno donne
Navone (ARG)-Brooksby (USA) – 1° turno uomini
F. Cerundolo (ARG) [25]-van de Zandschulp (NED) – 1° turno uomini
Court 5
Ore 11:00 Bandecchi (SUI) [Q]-Bucsa (ESP) [31] – 1° turno donne
Marcinko (CRO)-Lys (GER) – 1° turno donne
Nava (USA) [Q]-Ugo Carabelli (ARG) – 1° turno uomini
Wu (CHN)-Giron (USA) – 1° turno uomini
Court 8
Ore 11:00 van Assche (FRA)-Kypson (USA) – 1° turno uomini
Munar (ESP)-Hurkacz (POL) – 1° turno uomini
Urhobo (USA) [WC]-Boulter (GBR) – 1° turno donne
Osorio (COL)-Alexandrova [14] – 1° turno donne
Court 9
Ore 11:00 Kasatkina (AUS)-Sonmez (TUR) – 1° turno donne
Bautista Agut (ESP)-Nakashima (USA) [31] – 1° turno uomini
Udvardy (HUN)-Golubic (SUI) – 1° turno donne
Collignon (BEL)-Vukic (AUS) – 1° turno uomini
Court 12
Ore 11:00 Shevchenko (KAZ)-Michelsen (USA) – 1° turno uomini
Kovacevic (USA)-Jodar (ESP) [27] – 1° turno uomini
Gibson (AUS)-Putintseva (KAZ) – 1° turno donne
Rakhimova (UZB)-Cristian (ROU) – 1° turno donne
Court 13
Ore 11:00 Fucsovics (HUN)-Berrettini (ITA) – 1° turno uomini
Joint (AUS)-Potapova (AUT) [28] – 1° turno donne
Hijikata (AUS)-Paul (USA) [24] – 1° turno uomini
Guo (CHN) [Q]-Kessler (USA) – 1° turno donne
PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Discovery+, HBO Max, DAZN e TimVision (all’interno di tutti ci sono i canali di Eurosport)
Diretta Live testuale: OA Sport (match scelti)