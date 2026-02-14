WTA Doha 2026, Muchova piega Mboko e torna a vincere un titolo dopo quasi sette anni

La finale del primo torneo 1000 stagionale si risolve con il successo di una tennista dal talento cristallino. Nell’ultimo atto del torneo di Doha la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero quattordici, piega la canadese Victoria Mboko 6-4 7-5 in un’ora e trentaquattro minuti e torna così a vincere un titolo che mancava da Seoul 2019.

La nordamericana difende a zero il servizio di apertura, più complicato l’inizio della sua rivale che firma l’1-1 ai vantaggi. La contesa prosegue nel rispetto dei turni di battuta delle due contendenti fino al settimo gioco quando la ceca firma il break del 4-3. Muchova comanda il gioco, sigla il 5-3 grazie all’aiuto del servizio e, dopo aver mancato una palla set nel nono game, firma il 6-4 della frazione inaugurale con due prime vincenti.

Mboko inaugura la seconda frazione di gioco con l’1-0 ai vantaggi, la sua rivale è però pronta a replicare per l’1-1. Nel quinto gioco la testa di serie numero dieci annulla tre palle break e nel successivo strappa il servizio alla rivale per il 4-2. Il vantaggio si rivela però effimero perché la quattordicesima favorita del tabellone accorcia sul 4-3 sfruttando l’errore a rete della canadese e completa la rimonta sul 4-4. Il match si risolve in volata: Muchova sfrutta il rovescio in rete della nordamericana per il break del 6-5 e chiude i conti sul rovescio fuori misura di Mboko per il decisivo 7-5.

Muchova mette a referto due ace, commette altrettanti doppi falli e serve il 67% di prime. La tennista ceca registra l’80% di punti sulla prima e il 55% sulla seconda. La testa di serie numero quattordici si aggiudica quattordici punti più della rivale alla risposta e vince il computo totale dei punti per 73 a 61.