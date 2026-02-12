A che ora lo skeleton domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 13 febbraio, streaming, italiani in gara

Giornata decisiva per lo skeleton alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Domani infatti inizia il torneo al femminile e si conclude quello al maschile, assegnando quindi le medaglie.

L’Italia sogna in grande sia tra gli uomini, che vedono Amedeo Bagnis lanciato verso un posto sul podio e Mattia Gaspari a cercare la top-5, che tra le donne con Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli.

Non mancano i nomi di lusso: tra gli uomini il più atteso è il britannico Matt Weston, mentre al femminile la tedesca Jacqueline Pfeifer punta alla medaglia d’oro.

Come seguire la gara in tv? Le due manche della gara maschile valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 1, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.

A CHE ORA LO SKELETON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Venerdì 13 febbraio

16.00 Prima manche gara femminile

17.48 Seconda manche gara femminile

Ore 19.30 Terza manche gara maschile – Diretta tv su Rai2

Ore 21.05 Quarta manche gara maschile – Diretta tv su Rai2

PROGRAMMA SKELETON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2

Diretta streaming: Raiplay, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati

Diretta testuale: OA Sport

QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?

Mattia Gaspari e Amedeo Bagnis