A che ora lo skeleton domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 13 febbraio, streaming, italiani in gara
Giornata decisiva per lo skeleton alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Domani infatti inizia il torneo al femminile e si conclude quello al maschile, assegnando quindi le medaglie.
L’Italia sogna in grande sia tra gli uomini, che vedono Amedeo Bagnis lanciato verso un posto sul podio e Mattia Gaspari a cercare la top-5, che tra le donne con Valentina Margaglio e Alessandra Fumagalli.
Non mancano i nomi di lusso: tra gli uomini il più atteso è il britannico Matt Weston, mentre al femminile la tedesca Jacqueline Pfeifer punta alla medaglia d’oro.
Come seguire la gara in tv? Le due manche della gara maschile valevoli per i Giochi Olimpici di Milano Cortina si potranno seguire live ed in diretta tv su Rai2. In streaming si potranno seguire su Eurosport 1, Raiplay, Raiplay Sport, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche.
A CHE ORA LO SKELETON DOMANI ALLE OLIMPIADI
Venerdì 13 febbraio
16.00 Prima manche gara femminile
17.48 Seconda manche gara femminile
Ore 19.30 Terza manche gara maschile – Diretta tv su Rai2
Ore 21.05 Quarta manche gara maschile – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA SKELETON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2
Diretta streaming: Raiplay, Eurosport 1, discovery+, DAZN, HBO Max per abbonati
Diretta testuale: OA Sport
QUALI SARANNO GLI ITALIANI IN GARA?
Mattia Gaspari e Amedeo Bagnis