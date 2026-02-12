A che ora lo snowboard domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 13 febbraio, azzurri in gara, streaming

Non si ferma la grande avventura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Nella giornata di ieri la spedizione azzurra ha ottenuto due splendide medaglie d’oro nelle gare a coppie di slittino, arrivando così a quota tredici metalli dopo cinque giorni. Oggi e domani l’Italia cercherà di continuare il trend positivo, puntando a nuovi podi nelle specialità dello snowboard.

Dopo la prova maschile di oggi, la giornata di domani sarà infatti dedicata allo snowboard cross femminile. A partire dalle due manche di qualificazioni della mattina, sulle nevi del Livigno Snow Park, le migliori atlete si sfideranno per raggiungere gli ottavi di finale ed eventualmente le medaglie. In casa Italia, gli occhi saranno puntati su Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner e Michela Moioli.

L’alzanese cerca la sua terza medaglia olimpica consecutiva dopo l’oro del 2018 e l’argento nella gara a squadre nel 2022. Per la campionessa del mondo in carica arriva quindi la gara più importante della stagione, con il grande obiettivo dell’oro sullo sfondo. In serata, attenzione anche alla finale dell’half-pipe maschile, con l’azzurro Louis Philip Vito III alla ricerca di un buon piazzamento

Come vedere lo snowboard domani in tv? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai 2, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 2 (solo qualifiche), Amazon Prime Video, HBO Max, DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della giornata dello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026

Venerdì 13 febbraio

10.00 Snowboard Cross Donne – Diretta tv su Rai 2

10.00 Snowboard cross Donne Manche 1

10.55 Snowboard cross Donne Manche 2

13.30 Snowboard cross Donne Ottavi di finale

14.03 Snowboard cross Donne Quarti di finale

14.14 Snowboard cross Donne Semifinali

14.41 Snowboard cross Donne Small Final

14.46 Snowboard cross Donne Big Final

19.30 Snowboard Halfpipe uomini Finale – Diretta tv su Rai 2

19:30 Halfpipe uomini Finale Manche 1 19:59 Halfpipe uomini Finale Manche 2 20:28 Halfpipe uomini Finale Manche 3

ITALIANI IN GARA

Snowboard cross donne – MOIOLI Michela, GROBLECHNER Sofia, FRANCESIA BOIRAI Lisa

Finale half-pipe uomini – VITO III Philip Louis

