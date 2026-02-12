Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 12 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (12 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Ore 11.30: superG femminile (Cortina d’Ampezzo)

Gara in cui l’Italia ripone ambizioni. Sono due gli ori vinti nella storia in questa specialità: Deborah Compagnoni nel 1992 e Daniela Ceccarelli nel 2002. Sofia Goggia si presenta da leader di Coppa del Mondo di superG, anche se in questa disciplina a Cortina vanta un solo podio nel lontano 2017. Federica Brignone vinse qui lo scorso anno, ma sarà fisicamente in grado di regalarci una magia delle sue? Noi non ci sentiamo di escluderlo. Per Laura Pirovano il discorso è diventato quasi ripetitivo riguardo ai piazzamenti a ridosso del podio: deve provare ad attaccare senza crearsi aspettative di alcun genere. Anche Elena Curtoni, ormai diventata una specialista del superG, può recitare un ruolo di outsider. La minaccia più temibile per le nostre azzurre sarà la tedesca Emma Aicher, già argento in discesa. L’americana Breezy Johnson partirà con il n.19: vedremo se la neve consentirà ancora di fare il tempo. In tal caso, potrebbe stupire anche oggi.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Sofia Goggia 50%

Laura Pirovano 40%

Federica Brignone 30%

Elena Curtoni 25%

SCI DI FONDO

Ore 13.00: 10 km tl femminile (Val di Fiemme)

Se fosse in forma come a novembre, Maria Gismondi sarebbe una outsider di prestigio, capace di ambire alla top5, se non addirittura al podio, anche perché ama tracciati duri come quello della Val di Fiemme. Il problema è che la giovane laziale sembra piuttosto distante dalla miglior condizione. Non ci voleva la forte influenza accusata a cavallo delle festività natalizie, da cui ha fatto fatica a riprendersi. Si profila un nuovo monologo svedese? L’americana Jessie Diggins proverà a rovinare la festa scandinava.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Maria Gismondi 5%

SNOWBOARD

Ore 13.45: snowboardcross maschile

Gara come sempre imprevedibile, in cui però gli azzurri rivestiranno il ruolo di outsider. Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin sono due veterani di lungo corso, hanno tanta esperienza e dovranno essere bravi a leggere bene le varie situazioni tattiche che si profileranno di turno in turno. Peraltro entrambi si giocano tanto: il miglior azzurro affiancherà infatti Michela Moioli nella gara mista a coppie. Tanti i possibili contendenti all’oro: l’austriaco Alessandro Haemmerle, il francese Jonas Chollet, l’australiano Adam Lambert, il canadese Eliot Grondin, solo per citarne alcuni.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Lorenzo Sommariva 30%

Omar Visintin 10%

SPEED SKATING

Ore 16.30: 5000 metri donne

Il grande dubbio è il seguente: quale Francesca Lollobrigida vedremo? Se sarà quella dei 3000 metri, avrà ancora energie e, soprattutto, le giuste motivazioni in una gara che pretende un enorme sacrificio mentale, allora potrà giocarsi un’altra medaglia. Peraltro in questa gara la laziale vinse l’oro ai Mondiali 2025, precedendo di un soffio la norvegese Ragne Wiklund, sulla carta la favorita n.1. Altre avversarie da temere saranno la canadese Isabelle Weidemann e l’olandese Merel Conijn.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Francesca Lollobrigida 50%

SLITTINO

Ore 18.30: team-relay

Ultima gara olimpica per questo sport. Dopo quanto visto nelle competizioni tradizionali, la Germania appare favorita per l’oro. Per l’argento Italia e Austria partono sostanzialmente sullo stesso piano. Più defilate Lettonia e USA.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Italia 75%

SHORT TRACK

Ore 21.36: finale 500 metri donne

Ore 21.48: finale 1000 metri uomini

Arianna Fontana si presenta da bi-campionessa in carica. Però a quasi 36 anni i 500 metri non sembrano più la distanza più congeniale per l’azzurra, che potrebbe rendere meglio nei 1000 e nei 1500. Tuttavia sappiamo come nessuna sia una animale da gara come la valtellinese: dunque non si può escludere dalle pretendenti al podio.

Per quanto riguarda la gara maschile, Pietro Sighel sogna di impensierire il grande favorito canadese William Dandjinou. Attenzione anche a Thomas Nadalini e Luca Spechenhauser: hanno le qualità per ambire alla finale.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Pietro Sighel 50%

Arianna Fontana 45%

Thomas Nadalini 40%

Luca Spechenhauser 20%