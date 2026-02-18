Curling, Svezia travolta dalla Corea. Gran Bretagna batte USA: lotta furibonda per le semifinali alle Olimpiadi

Il torneo di curling femminile si è riaperto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con la disputa di tre partite. La Svezia, prima in classifica con sei affermazioni e già certa della qualificazione alle semifinali, ha perso contro la Corea del Sud per 8-3: le asiatiche hanno messo a segno tre punti nel primo end, poi hanno rubato tre mani consecutive e all’intervallo conducevano per 8-1, riuscendo poi a controllare il tentativo di rientro delle scandinave al rientro sul ghiaccio.

La Corea del Sud ha agganciato gli USA al terzo posto in classifica con il bilancio di cinque vittorie e tre sconfitte, dopo che le americane hanno perso per 8-7 contro la Gran Bretagna, capace di firmare la grande rimonta con due punti marcati nel nono end e un hammer rubato da due punti nel decimo. Le due compagini sono alle spalle della Svizzera, argento iridato in carica che è incappata in un paio di passi falsi e ora è seconda a quota 5-2

Le scozzesi hanno rialzato la testa e con un bilancio di tre vittorie e quattro sconfitte sono risalite al settimo posto, in scia alla Danimarca (4-4) che ha regolato la Cina per 8-7. In lotta per le semifinali ci sono anche la già citata Svizzera e il Canada (le Campionesse del Mondo sono quinte con un saldo di 4-3, dunque sono costretta a una reazione), mentre l’Italia è penultima con uno score di 2-5 e già fuori dai giochi per l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Danimarca vs Cina 8-7

Gran Bretagna vs USA 8-7

Corea del Sud vs Svezia 8-3

CLASSIFICA CURLING FEMMINILE OLIMPIADI

1. Svezia 6 vittorie (8 partite disputate), qualificata alle semifinali

2. Svizzera 5 vittorie (7 partite disputate)

3. Corea del Sud 5 vittorie (8 partite disputate)

3. USA 5 vittorie (8 partite disputate)

5. Canada 4 vittorie (7 partite disputate)

6. Danimarca 4 vittorie (8 partite disputate)

7. Gran Bretagna 3 vittorie (7 partite disputate)

8. Cina 2 vittorie (7 partite disputate)

9. Italia 2 vittorie (7 partite disputate)

10. Giappone 1 vittoria (7 partite disputate)