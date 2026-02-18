A che ora gioca l’Italia oggi nel curling, Olimpiadi 2026: programma 18 febbraio, avversarie, tv, streaming

Oggi mercoledì 18 febbraio l’Italia affronterà il Canada in una fondamentale partita del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri scenderanno sul ghiaccio alle ore 14.05 per affrontare Jacobs e compagni: una vittoria permetterebbe a Joel Retornaz e compagni di avvicinarsi sensibilmente alla qualificazione alle semifinali, mentre una sconfitta costringerebbe a giocarsi il tutto per tutto nel match di giovedì contro la Svizzera.

Il quartetto tricolore è reduce dalla bella affermazione contro gli USA, si è issato al terzo posto in classifica a quota quattro vittorie ed è in piena lotta con la Norvegia (4-3), la Gran Bretagna (4-4), gli USA (4-4) e la Germania (3-5) per gli ultimi due pass per la fase a eliminazione diretta, a cui sono già ammesse la Svizzera e proprio il Canada.

Anche Stefania Constantini e compagne sfideranno il Canada nel torneo femminile, ma le azzurre non hanno più nulla da chiedere: raggiungere le semifinali è impossibile dopo aver perso le prime cinque partite, la reazione avuta contro USA e Giappone ha però dimostrato il carattere delle padrone di casa, che ora proveranno a impensierire le Campionesse del Mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle partite che l’Italia gioca oggi (mercoledì 18 febbraio) nei tornei di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le partite degli azzurri saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA GIOCA L’ITALIA DEL CURLING OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Ore 14.05 Maschile: Italia vs Canada a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Ore 19.05 Femminile: Italia vs Canada a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport).

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.