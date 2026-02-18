CurlingMilano Cortina 2026OlimpiadiSport in tvSport Invernali
A che ora il curling domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 19 febbraio, italiani in gara, streaming
Il giorno della verità. Domani, giovedì 19 febbraio, sarà una giornata particolarmente importante per il curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Per l’occasione infatti verranno definite le quattro squadre semifinaliste del torneo maschile, che verranno ufficializzate dopo la prima sessione.
Alle 9.05 non a caso scenderanno sul ghiaccio Joel Retornaz e compagni, pronti ad affrontare la corazzata della Svizzera per l’ultimo incontro del Round Robin. A fianco agli azzurri si svolgeranno Germania-Cina, Svezia-Cechia e Norvegia-Canada.
Alle 14.05 sarà invece la volta delle azzurre capitanate da Stefania Constantini, chiamate a battere la Gran Bretagna per poter chiudere con onore un’Olimpiade tutt’altro che semplice. In contemporanea si scontreranno anche Svizzera-USA, Canada-Corea del Sud e Cina-Giappone. Poi, alle 19:05, cominceranno le due semifinali, nella speranza che l’Italia maschile possa essere della partita.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda giovedì 19 febbraio. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Discovery+ HBO, Rai Play (in chiaro); garantita la diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA IL CURLING DOMANI IN TV OLIMPIADI 2026
Giovedì 19 febbraio
09.05 Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Svizzera, Germania-Cina Svezia-Cechia, Norvegia-Canada
14.05 Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone
19.05 Torneo maschile, semifinali
PROGRAMMA OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (Italia-Giappone, Italia-USA), in alternanza con altri sport
Diretta streaming: Rai Play(Italia-Giappone, Italia-USA), in alternanza con altri sport; integrale su Discovery Plus, HBO Max.
Diretta testuale: OA Sport.