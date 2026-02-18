Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

L’Italia vuole chiudere con bellezza la propria avventura nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e cercherà di tenere testa alla Gran Bretagna nel match che chiuderà il round robin. L’appuntamento è per giovedì 19 febbraio (ore 14.05): Stefania Constantini non possono più sperare nella qualificazioni alle semifinali di fronte al proprio pubblico, ma sarebbe importante concludere l’avventura a cinque cerchi con il sorriso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Gran Bretagna, partita del torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi; in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altri eventi), Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-CANADA CURLING OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

Ore 14.05 Italia vs Gran Bretagna a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaisportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

PROGRAMMA CURLING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport)

Diretta streaming: Rai Play, in alternanza con altri eventi (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport); Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.