Calendario da incubo per l’Italia nel curling: ultime due partite da brividi! E in caso di pari merito…

Il torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è fatto più incandescente che mai e la classifica è molto intricata, con una lotta particolarmente accesa per la qualificazione alle semifinali, riservate alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. La Svizzera ha vinto le sette partite disputate e svetta in testa alla graduatoria davanti al Canada, che ha perso con gli elvetici e ha avuto la meglio negli altri sei incontro (6-1).

I rossocrociati e i nordamericani si sono già matematicamente qualificati alla fase a eliminazione diretta e questa è l’unica certezza sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, ma per gli altri due pass si deciderà tutto nelle ultime due giornate della fase a girone unico. L’Italia ha sconfitto gli USA in un incrocio da vincere a tutti i costi e si è issata al terzo posto con un bilancio di quattro vittorie e tre sconfitte (4-3), lo stesso della Norvegia.

Il binomio composto da azzurri e scandinavi è tallonato da Gran Bretagna e USA, anch’essa a quota quattro affermazioni ma avendo già giocato otto incontri e dunque con un bilancio in parità (4-4). Attenzione a non dare per tagliata fuori la Germania, ferma a quota tre vittorie (3-5) ma con ancora qualche chance di passare il turno in caso di particolari incastri. La Svezia del fenomeno Niklas Edin è già fuori dalla zona medaglie dopo aver trionfato ai Giochi di Pechino 2022, eliminata anche la Cechia, mentre la Cina è in vita solo per meri discorsi matematici.

Nei fatti a contendersi gli ultimi due pass per le semifinali saranno Italia, Norvegia, Gran Bretagna, USA e Germania. Cosa propone il calendario? Stessa programmazione per Italia e Norvegia, ovvero le sfide contro le prime due della classe (Svizzera e Canada); scontro diretto tra Gran Bretagna e USA; incrocio con la Cina per i tedeschi. Ricordiamo che a parità di vittorie contano gli scontri diretti, in caso di ulteriore parità si andrà a guardare il Draw Shot Challenge, ovvero la media dei tiri che si disputano prima dei vari incontri: al momento l’Italia è sesta con 20.47 centimetri, peggio di Gran Bretagna (14,214) e USA (17,386), ma meglio della Norvegia (23,775). Gli scenari per l’Italia sono i seguenti:

ITALIA IN SEMIFINALE NEL CURLING ALLE OLIMPIADI SE…

Con due vittorie è sicuramente qualificata.

è sicuramente qualificata. Con un successo sarebbe certamente ammessa alle semifinali in caso di doppio ko o di doppia affermazione della Norvegia. Con un bilancio di 1-1 degli scandinavi il pass sarebbe garantito in caso di successo della Gran Bretagna, mentre con 1-1 dei norge e un’affermazione degli USA si andrebbe a vedere il DSC.

sarebbe certamente ammessa alle semifinali in caso di doppio ko o di doppia affermazione della Norvegia. Con un bilancio di 1-1 degli scandinavi il pass sarebbe garantito in caso di successo della Gran Bretagna, mentre con 1-1 dei norge e un’affermazione degli USA si andrebbe a vedere il DSC. Con un doppio passo falso contro Svizzera e Canada si resterebbe sicuramente dietro alla vincente di Gran Bretagna-USA, dunque occorrerebbe sperare in un doppio ko della Norvegia in modo da arrivare alla pari al quarto posto con gli scandinavi e la perdente di Gran Bretagna-USA (oltre eventualmente a Germania in caso di successo sulla Cina, o agli asiatici stessi se dovessero battere i tedeschi e la Cechia). Italia eliminata in caso di arrivo alla pari con britannici e Norvegia, si andrebbe a vedere il DSC in caso di parità con americani e scandinavi. Un pari merito che coinvolge anche la Germania sarebbe penalizzante, perché i tedeschi hanno battuto gli azzurri e la Norvegia.

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1. Svizzera 7 vittorie (7 partite disputate), qualificata alle semifinali

2. Canada 6 vittorie (7 partite disputate), qualificata alle semifinali

3. Italia 4 vittorie (7 partite disputate)

3. Norvegia 4 vittorie (7 partite disputate)

5. Gran Bretagna 4 vittorie (8 partite disputate)

5. USA 4 vittorie (8 partite disputate)

7. Germania 3 vittorie (8 partite disputate)

8. Cina 2 vittorie (7 partite disputate)

9. Svezia 2 vittorie (8 partite disputate)

10. Cechia 1 vittoria (7 partite disputate)

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI 2026

Mercoledì 18 febbraio (ore 14.05): Italia-Canada, Cina-Cechia, Norvegia-Svizzera, USA-Gran Bretagna.

Giovedì 19 febbraio (ore 19.05): Italia-Svizzera, Norvegia-Canada, Italia-Svizzera, Cina-Germania.