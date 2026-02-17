Curling, Svizzera in semifinale da imbattuta alle Olimpiadi. Il Canada si aggrega, l’Italia si rilancia

La Svizzera e il Canada si sono qualificate alle semifinali del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 grazie ai due netti successi ottenuti in serata. Gli elvetici hanno sconfitto la Germania per 8-4, mettendo la testa avanti già con i due punti marcati nel primo end, replicandosi con due sigilli nel quarto parziale e poi creando il solco risolutore tra sesto e settimo parziali: prima tre stone vincenti in casa, poi una mano rubata da un punto e affermazione in cassaforte.

Yannick Schwaller e compagni si confermano saldamente al comando della classifica generale da imbattuti, con sette vittorie a referto e una lunghezza di vantaggio nei confronti del Canada. I nordamericani hanno prevalso per 9-5 nel big match contro la Gran Bretagna: Bruce Mouat e compagni erano in vantaggio per 5-4 al termine del sesto end, ma poi il quartetto guidato da Brad Jacobs ha ruggito mettendo a segno tre punti di forza nel settimo parziale e rubando due mani consecutive da un punto per chiudere i conti.

L’Italia ha battuto gli USA per 8-5 in un fondamentale scontro diretto e si sono issati al terzo posto in graduatoria con il bilancio di quattro successi e tre sconfitte, agganciando la Norvegia: gli scandinavi sono stati sconfitti per 7-4 dalla Svezia, ma i Campioni Olimpici di Pechino 2022 sono già eliminati e non sono più un fattore diretto nella corsa verso le semifinali. La nostra Nazionale se la giocherà appunto con Norvegia (quattro vittorie e tre sconfitte), Gran Bretagna (4-4), USA (4-4) e Germania (3-5).

Joel Retornaz e compagni se la dovranno vedere con Canada e Svizzera, lo stesso calendario che verrà proposto alla Norvegia. Gran Bretagna e USA chiuderanno il round robin con uno scontro diretto, mentre la Germania incrocerà la Cina. Chi si aggiungerà a Svizzera e Canada nella fase a eliminazione diretta che assegnerà le medaglie? Di seguito i risultati di oggi e la classifica generale del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2024.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Svizzera vs Germania 8-4

Svezia vs Norvegia 7-4

Canada vs Gran Bretagna 9-5

Italia vs USA 8-5

CLASSIFICA CURLING MASCHILE OLIMPIADI 2026

1. Svizzera 7 vittorie (7 partite disputate), qualificata alle semifinali

2. Canada 6 vittorie (7 partite disputate), qualificata alle semifinali

3. Italia 4 vittorie (7 partite disputate)

3. Norvegia 4 vittorie (7 partite disputate)

5. Gran Bretagna 4 vittorie (8 partite disputate)

5. USA 4 vittorie (8 partite disputate)

7. Germania 3 vittorie (8 partite disputate)

8. Cina 2 vittorie (7 partite disputate)

9. Svezia 2 vittorie (8 partite disputate)

10. Cechia 1 vittoria (7 partite disputate)