Cricket
Cricket, l’Inghilterra vince il derby con la Scozia. Successi per Irlanda e Sudafrica
L’ottava giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, vede disputarsi un importante incontro nel Girone C, quello dell’Italia: l’Inghilterra, prossima avversaria degli azzurri, vince il derby britannico con la Scozia. Negli altri raggruppamenti si registrano le vittorie di Sudafrica ed Irlanda.
Nel Girone C l’Inghilterra vince il derby britannico con la Scozia con lo score di 155/5 (18.2)-152 (19.4), imponendosi per 5 wickets e, in attesa della sfida di lunedì prossimo con l’Italia, prenota il secondo posto nel raggruppamento, alle spalle delle Indie Occidentali, che vale l’accesso al Super 8.
Nel Girone D lo scontro diretto al vertice premia il Sudafrica, che supera la Nuova Zelanda con il punteggio di 178/3 (17.1)-175/7 (20.0), portando a casa il successo per 7 wickets ed ipotecando il primato nel gruppo, in attesa di certificare aritmeticamente il passaggio alla prossima fase del torneo.
Nel Girone B arriva il primo successo in questa rassegna iridata per l’Irlanda, che liquida l’Oman con lo score di 235/5 (20.0)-139 (18.0), con uno scarto di 96 runs, anche se per i britannici sono ormai compromesse le possibilità di passare il turno dopo le prime due sconfitte. Oman matematicamente eliminato.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Irlanda-Oman 235/5 (20.0)-139 (18.0) L’Irlanda vince per 96 runs
Inghilterra-Scozia 155/5 (18.2)-152 (19.4) L’Inghilterra vince per 5 wickets
Nuova Zelanda-Sudafrica 175/7 (20.0)-178/3 (17.1) Il Sudafrica vince per 7 wickets
Classifiche
Gruppo A
1 India 4 punti (2 partite)
2 Pakistan 4 (2)
3 Stati Uniti 2 (3)
4 Paesi Bassi 2 (3)
5 Namibia 0 (2)
Gruppo B
1 Sri Lanka 4 (2)
2 Zimbabwe 4 (2)
3 Australia 2 (2)
4 Irlanda 2 (3)
5 Oman 0 (3)
Gruppo C
1 Indie Occidentali 4 (2)
2 Inghilterra 4 (3)
3 Scozia 2 (3)
4 Italia 2 (2)
5 Nepal 0 (2)
Gruppo D
1 Sudafrica 6 (3)
2 Nuova Zelanda 4 (3)
3 Emirati Arabi Uniti 2 (2)
4 Afghanistan 0 (2)
5 Canada 0 (2)