Cricket
Cricket, l’India piega l’Inghilterra e raggiunge la Nuova Zelanda in finale ai Mondiali T20!
La seconda semifinale dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, premia i padroni di casa: allo Wankhede Stadium di Mumbai, infatti, l’India piega l’Inghilterra con lo score di 253/7 (20.0)-246/7 (20.0), imponendosi per 7 runs, e domenica 8 marzo, alle ore 14.30 italiane, affronterà la Nuova Zelanda in finale.
L’Inghilterra vince il sorteggio e sceglie di lanciare: l’India, però, risponde con un innings d’attacco eccellente, probabilmente il migliore visto finora nella rassegna iridata. I padroni di casa, infatti, riescono a completare l’azione offensiva, dato che cadono solo 7 wickets, e chiudono con un run rate di 12.65, a quota 253 runs.
Il compito dell’Inghilterra, a quel punto si mostra subito arduo, ed infatti l’India acquisisce subito margine, gestito magistralmente lungo i 20 overs dell’attacco inglese. Non inganni il punteggio: l’Inghilterra arriva all’ultimo over a quota 224 runs, a 29 dagli avversari, ed a 3 palle dalla fine lo score recita ancora 226. A punteggio ormai acquisito, con le ultime tre palle gli inglesi ottengono 20 runs, chiudendo a quota 246, a 7 runs dall’India.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Fase ad eliminazione diretta
Semifinali
Sudafrica-Nuova Zelanda 169/8 (20.0)-173/1 (12.5) La Nuova Zelanda vince per 9 wickets (giocata ieri)
India-Inghilterra 253/7 (20.0)-246/7 (20.0) L’India vince per 7 runs
Finale
India-Nuova Zelanda, domenica 8 marzo ore 14.30