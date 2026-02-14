Dove vedere in tv Italia-Inghilterra, Mondiali cricket T20 2026: orario, programma, streaming

La Coppa del Mondo 2026 di cricket T20 prosegue dopo la storica prima vittoria dell’Italia, che ha sconfitto nettamente il Nepal dopo aver perso all’esordio contro la Scozia: gli azzurri ora sono attesi da un compito durissimo nel terzo match della prima fase a gironi.

L’Inghilterra sarà la prossima avversaria dell’Italia: il match si disputerà lunedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Gli inglesi sono la squadra maggiormente accreditata del girone, trovandosi al numero 3 del ranking mondiale, mentre l’Italia in classifica è al numero 27.

Per Italia-Inghilterra, terzo match degli azzurri nel Gruppo C della prima fase a gironi dei Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC.TV.

CALENDARIO MONDIALI CRICKET T20 2026

Lunedì 16 febbraio

10.30 Italia-Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA MONDIALI MONDIALI CRICKET T20 2026: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, ICC.TV.