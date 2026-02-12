Cricket
Cricket: ai Mondiali T20, nella storica giornata dell’Italia, vincono anche India e Sri Lanka
La sesta giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, resterà storica per l’Italia: nel Girone C gli azzurri annichiliscono il Nepal, battuto con lo score di 124/0 (12.4)-123 (19.3), imponendosi per 10 wickets e firmando così la prima vittoria in assoluto in una rassegna iridata.
Nel Girone A, invece, arriva la netta affermazione dell’India, che liquida la Namibia con il punteggio di 209/9 (20.0)-116 (18.2), portando a casa il successo per 93 runs: i padroni di casa agganciano in vetta alla classifica il Pakistan, in attesa dello scontro diretto decisivo.
Nel Girone B, infine, esulta anche l’altra squadra padrona di casa, lo Sri Lanka, che supera l’Oman con lo score di 225/5 (20.0)-120/9 (20.0), incamerando la vittoria per 105 runs. I cingalesi volano da soli in testa alla classifica restando a punteggio pieno.
EPICI! L’Italia conquista una indelebile vittoria ai Mondiali T20 di cricket: battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan!
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Sri Lanka-Oman 225/5 (20.0)-120/9 (20.0) Lo Sri Lanka vince per 105 runs
Nepal-Italia 123 (19.3)-124/0 (12.4) L’Italia vince per 10 wickets
India-Namibia 209/9 (20.0)-116 (18.2) L’India vince per 93 runs
Classifiche
Gruppo A
1 India 4
2 Pakistan 4
3 Paesi Bassi 2
4 Stati Uniti 0
5 Namibia 0
Gruppo B
1 Sri Lanka 4
2 Australia 2
3 Zimbabwe 2
4 Irlanda 0
5 Oman 0
Gruppo C
1 Indie Occidentali 4
2 Scozia 2
3 Italia 2
4 Inghilterra 2
5 Nepal 0