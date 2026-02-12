EPICI! L’Italia conquista una indelebile vittoria ai Mondiali T20 di cricket: battuto il Nepal sotto gli occhi di Sandokan!

L’Italia del cricket scrive una magnifica pagina di storia: al Wankhede Stadium di Mumbai, in India, gli azzurri conquistano la prima vittoria in assoluto nella Coppa del Mondo T20. Nel secondo match del Girone C della manifestazione iridata, infatti, l’Italia annichilisce il Nepal, battuto con lo score di 124/0 (12.4)-123 (19.3), imponendosi per 10 wickets.

Gli himalayani avevano ceduto di misura all’esordio contro la quotatissima Inghilterra, inoltre precedono gli azzurri di undici posizioni nel ranking mondiale (16 contro 27), quindi il match sulla carta si presentava complicato per l’Italia, che dopo la sonora sconfitta subita contro la Scozia, invece, ha disputato il match perfetto.

L’Italia vince il sorteggio e sceglie di lanciare, riuscendo a limitare in maniera eccellente i nepalesi, che non riescono ad imbastire una trama offensiva efficace. Non solo gli azzurri fanno cadere i wickets, ma la pressione messa agli asiatici ne rende poco produttivo l’innings d’attacco, che finisce anche con un leggero anticipo: il decimo wicket cade quando restano ancora tre palle da giocare (19.3 overs), ma soprattutto il Nepal si ferma a 123 runs (run rate 6.31, net run rate 6.15).

Sulle ali dell’entusiasmo l’Italia inizia in maniera egregia l’innings d’attacco e, sotto gli occhi di Kabir Bedi, ospite d’onore della tribuna azzurra, in un baleno lascia intuire l’epilogo del match: gli azzurri, infatti, si attestano ad un run rate di 9.79, i nepalesi non riescono a far cadere alcun wicket, e la fine del match arriva dopo soli 12.4 overs, con 44 palle ancora a disposizione degli azzurri, quando l’Italia raggiunge quota 124 runs e vince in maniera nettissima, per 10 wickets. Player of the Match viene incoronato Crishan Kalugamage.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Gruppo C

Risultati

Indie Occidentali-Scozia 182/5 (20.0)-147 (18.5) Le Indie Occidentali vincono per 35 runs

Inghilterra-Nepal 184/7 (20.0)-180/6 (20.0) L’Inghilterra vince per 4 runs

Scozia-Italia 207/4 (20.0)-134/10 (16.4) La Scozia vince per 73 runs

Inghilterra-Indie Occidentali 166 (19.0)-196/6 (20.0) Le Indie Occidentali vincono per 30 runs

Nepal-Italia 123 (19.3)-124/0 (12.4) L’Italia vince per 10 wickets

Classifica

1 Indie Occidentali 4

2 Scozia 2

3 Italia 2

4 Inghilterra 2

5 Nepal 0