Cricket
Cricket, le Indie Occidentali superano l’Inghilterra ai Mondiali T20. Bene Australia e Sudafrica
Nella quinta giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, il match di cartello si gioca nel Girone C, quello dell’Italia, nel quale le Indie Occidentali superano l’Inghilterra ed ipotecano il primo posto. Successi, negli altri raggruppamenti, per Sudafrica ed Australia.
Nel Girone C le Indie Occidentali regolano l’Inghilterra per 196/6 (20.0)-166 (19.0), imponendosi in maniera abbastanza netta nel big match di giornata, spuntandola per ben 30 runs e mettendo in cassaforte il primo posto nel raggruppamento.
Nel Gruppo B nettissima affermazione dell’Australia, che liquida l’Irlanda per 82/6 (20.0)-115 (16.5), vincendo per 67 runs e facendo terminare il match con oltre 4 overs d’anticipo, dato che il decimo wicket cade quando c’erano da giocare ancora 25 palle.
Nel Gruppo D va in scena il match più incerto disputato finora, dato che servono 2 Super Over al Sudafrica per avere ragione dell’Afghanistan, che si arrende per 187/6 & 17/1 & 23/0 (1.0)-187 & 17/0 & 19/2 (1.0), cedendo dopo una lunga battaglia sportiva per 4 runs.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Sudafrica-Afghanistan 187/6 & 17/1 & 23/0 (1.0)-187 & 17/0 & 19/2 (1.0) Sudafrica vince al 2° Super Over per 4 runs
Australia-Irlanda 182/6 (20.0)-115 (16.5) L’Australia vince per 67 runs
Inghilterra-Indie Occidentali 166 (19.0)-196/6 (20.0) Le Indie Occidentali vincono per 30 runs
Classifiche
Gruppo B
1 Australia 2
2 Zimbabwe 2
3 Sri Lanka 2
4 Irlanda 0
5 Oman 0
Gruppo C
1 Indie Occidentali 4
2 Scozia 2
3 Inghilterra 2
4 Nepal 0
5 Italia 0
Gruppo D
1 Nuova Zelanda 4
2 Sudafrica 4
3 Afghanistan 0
4 Emirati Arabi Uniti 0
5 Canada 0