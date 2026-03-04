Cricket
Cricket, la Nuova Zelanda supera il Sudafrica ed è la prima finalista dei Mondiali T20
La prima semifinale dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, sorride alla Nuova Zelanda, che grazie ad una prestazione maiuscola supera nettamente il Sudafrica con il punteggio di 173/1 (12.5)-169/8 (20.0), imponendosi per 9 wickets. Gli oceanici attendono in finale la vincente di India-Inghilterra, in programma domani.
La Nuova Zelanda vince il sorteggio e sceglie di lanciare: l’innings d’attacco del Sudafrica va a completamento, dato che cadono 8 wickets, ma il run rate non è particolarmente elevato, di 8.45, così al termine dei 20 overs previsti gli africani chiudono a quota 169 runs.
La risposta della Nuova Zelanda, però, è da antologia, anche considerando l’importanza della partita odierna: il run rate degli oceanici è di 13.48, cade 1 solo wicket, ed i titoli di coda arrivano dopo soli 12.5 overs, con ben 43 palle ancora a disposizione, quando i neozelandesi toccano quota 173 runs.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Fase ad eliminazione diretta
Semifinali
Sudafrica-Nuova Zelanda 169/8 (20.0)-173/1 (12.5) La Nuova Zelanda vince per 9 wickets
India-Inghilterra, giovedì 5 marzo ore 14.30
Finale
Nuova Zelanda-Vincente 2a semifinale, domenica 8 marzo ore 14.30