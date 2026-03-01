Cricket, l’India è l’ultima semifinalista dei Mondiali T20. Il Sudafrica vince il Gruppo 1 del Super 8

La nona ed ultima giornata del Super 8 dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, emette l’ultimo verdetto: in una sorta di quarto di finale anticipato, giocato a Calcutta, i padroni di casa dell’India superano le Indie Occidentali e staccano il pass per le semifinali, dove incontrerà l’Inghilterra. Il Sudafrica batte lo Zimbabwe, vince il Gruppo 1, e sfiderà la Nuova Zelanda nel penultimo atto.

Nel primo match di giornata il Sudafrica batte abbastanza agevolmente lo Zimbabwe, sconfitto con lo score di 54/5 (17.5)-153/7 (20.0), con 5 wickets di margine, assicurandosi il primato nel raggruppamento. Nel derby africano lo Zimbabwe raggiunge quota 153 runs al termine dei 20 overs d’attacco, poi il Sudafrica appare sempre in controllo del match, centrando la fatidica quota di 154 runs dopo 17.5 overs, con 13 palle ancora a disposizione.

Nello scontro diretto che metteva in palio un posto nelle semifinali, invece l’India supera di misura le Indie Occidentali, battute con il punteggio di 199/5 (19.2)-195/4 (20.0), imponendosi per 5 wickets e conquistando un posto al penultimo atto. Le Indie Occidentali completano un gran innings d’attacco, chiudendo a quota 195 runs, ma i padroni di casa si superano e, dopo aver tenuto a lungo il match in equilibrio, nel finale trovano la zampata vincente, raggiungendo quota 199 runs con sole 4 palle ancora a disposizione.

MONDIALI CRICKET T20 2026

Super 8

Risultati

Zimbabwe-Sudafrica 153/7 (20.0)-154/5 (17.5) Il Sudafrica vince per 5 wickets

India-Indie Occidentali 199/5 (19.2)-195/4 (20.0) L’India vince per 5 wickets

Classifiche finali

Gruppo 1

Sudafrica 6 Qualificato alle semifinali

India 4 Qualificata alle semifinali

Indie Occidentali 2

Zimbabwe 0

Gruppo 2

Inghilterra 6 Qualificata alle semifinali

Nuova Zelanda 3 (Net Run Rate +1.390) Qualificata alle semifinali

Pakistan 3 (Net Run Rate -0.123)

Sri Lanka 0

Fase ad eliminazione diretta

Semifinali

4 marzo 14.30 Sudafrica-Nuova Zelanda

5 marzo 14.30 India-Inghilterra

Finale

8 marzo 14.30 Vincente 1a semifinale-Vincente 2a semifinale